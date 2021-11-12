「瑪莎惡少爸」道歉文中3個字惹怒他：只想賺錢根本無心教育

▲瑪莎拉蒂惡少張敦量父親受訪時哽咽、泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

記者葉國吏／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日因車禍，將18歲宋姓男大生打成重傷，逍遙4天後11日被羈押獲准。張敦量父親11日出面道歉，接著在中午的時候於臉書粉專刊出道歉聲明。對此毒理學專家招名威看了以後直接戳破張父真實想法「只想賺錢。」

招名威在臉書轉貼道歉聲明，內容寫道「這次的事件因本人管教不當，讓孩子鑄下大錯，對宋姓同學、朋友及其家人造成的巨大傷害，也在社會上做了非常不好的示範，引起社會諸多的不安與紛擾，真的深感抱歉」。張朝棟也跟百桂食品的工作夥伴道歉，以及一直支持百桂的事業夥伴、合作廠商，「真的很抱歉因為家裡的事件讓你們被迫處於各種慌亂當中，最後也向喜愛百桂的粉絲至上最深的歉意。」

▲張敦量的父親張朝棟在鏡頭前向受害者、受害者家屬及社會大眾道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

招名威說「很多人覺得孩子犯錯幹嘛要爸爸出來道歉，其實不是這樣，張爸爸道歉只說了一半，相反地，半篇幅的聲明稿卻在解釋「百桂食品」怎麼讓大家失望。」、「但我不懂，你家富少打人干百桂食品何干？」直言張父根本心繫百桂、只想著賺錢根本無心教育小孩。

招名威同時點名聲明稿中的「張爸爸」三個字，「你在百桂食品的職稱難道是「張爸爸」嗎？員工都稱呼老闆叫張爸爸？我不信」、「你不要小孩出來面對，我懂，因為沒有商業價值。」