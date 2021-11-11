民之所需 林燕祝請市府興建自動化資源回收細分類廠、南區火化場整設

▲台南市議員林燕祝，建請市府興建自動化資源回收細分類廠、南區火化場整體設置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議員林燕祝指出，生老病死是人生的必經過程，但在台南市南區的火化場內看到的景況，卻是往生者家屬無止盡的等待，大具棺木還得送往民間火化場才能處理，讓先人和家屬情何以堪。

林燕祝說，台南市約6成5的往生大體在南區火化場火化，但南區第一火化場因未符合空汙標準已於2011年停用至今，目前僅有第二火化場在使用。但第二火化場雖有10個火化爐，但9、10號爐具為損壞狀態，平均一天的火化大體約為35具，若遇其他爐具損壞時，約只能火化30具，倘如當日火化需求較高時，將不敷使用，目前大型棺木也無法在第二火化場處理，必需掀開棺蓋或送往新化民間的火化場，不僅家屬覺得十分不便，也讓往生者走的沒有尊嚴。

林燕祝出示南區火化場有10具棺木等候火化的照片表示，家屬往往被要求離開現場，待先人火化完成後再回來領取骨灰靈骸，但無法在先人推進火化爐同時進行儀式，也讓家屬遺憾且有所埋怨。

林燕祝說，殯葬基金應該專款專用，第二火化場於2006年啟用至今，火化爐具與中央空調已超過使用年限，市府應該妥善評估整體興建第一火化場，並進行與第二火化場的室內維修、中央空調與火化爐具的汰舊換新。

市長黃偉哲答詢表示，短期可做的整修改善要先來進行，火化爐具的汰換有一定程序，也會儘快來解決，以符合火化量能的需求。

林燕祝表示，台南資源回收量大增，手工分類不環保，上個月質詢時提出因五月份COVID-19疫情開始改變民眾用餐方式，外食外帶量增加，而導致資源回收量大增，現有南區、新化、永康、新營、麻豆資源回收場，今年1至9月的回收量就超過3萬4千多噸，預期今年的回收量會創下新高，然而她到現場了解後發現，目前這些待分類的資源垃圾竟還是以人力分類。

林燕祝現場播放西班牙的資源回收分類場影片為例指出，資源回收自動化是一個城市進步的表徵，除了可減少資源回收的人力負擔，更能解決辦理資源回收標售作業時，不會因為包商素質良莠不齊導致哄抬價格、處理不善之情況發生，落實循環經濟政策、暢通靜脈產業。林燕祝說，台南市資源回收1年收入2千4百多萬元，環保局計畫興建細分類場，目前提出兩個方案，其中若以鋼結構的1億2千多萬元興建，5年就回本了，為何不儘快來進行，如果環保局沒有能力自建，也可以BOT委外，不應該一拖再拖，尤其疫情爆發導致回收量增加，回收場無法及時處理影響環境衛生而民怨四起。

民政局回應指出，南區第二火化場自2006年建置迄今，火化需求逐年增加，目前爐具使用難免多有損耗，台評市自2018至2023年期間逐年編列預算，輪流汰換空氣污染防制設備及爐具電腦控制系統，並為維持每日8座火化爐具運作，採分批停爐汰換、更新，儘量減輕民眾治喪火化不便，因此維修期程較長。

為因應人口老化、火化需求量增加等情事，目前已編列總經費約2億8000萬元，規劃分年辦理、重啟南區第一火化場6座火化爐具，預計於3年內完成整建，新型環保爐具設計將以可容納特大棺之設計為主，以利特殊體位大體申請使用，除可維持足夠之爐具外，並兼具周邊環境空氣品質之提升。南區第二火化場火化大廳之中央空調系統已亟洽廠商修復完成，悶熱狀況已有改善。另南區第二火化場因空間設計造成降溫不易部分，已洽請專業廠商研議改善方法，不論是全面換新或汰舊整修，民政局將以最經濟的經費達到最實質的效能，提供民眾更優化的治喪處所。