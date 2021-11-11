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幼兒園緊鄰無人情趣店檢舉2年仍營業　林燕祝送傘和皮球諷刺

▲台南市議員林燕祝抨擊檢舉3家無人情趣店仍緊臨幼兒園營業，主管機關經發局不依兒少法規定執行，請主席將全案依圖利之嫌，移請檢調深入調查。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝抨擊檢舉3家無人情趣店仍緊臨幼兒園營業，主管機關經發局不依兒少法規定執行，請主席將全案依圖利之嫌，移請檢調深入調查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝11日在市議會總質詢中，抨擊檢舉3家無人情趣店仍緊臨幼兒園營業，主管機關經發局不依兒少法規定執行，卻緊急訂定管理成人用品店規定，將行政強制處分責任全推給社會局，林燕祝特別送傘和皮球，諷刺經發局，並請主席將全案依圖利之嫌，移請檢調深入調查。

林燕祝指出，2012年台南市湯姆熊遊戲場，發生了駭人聽聞的小小司法志工被殘忍割喉命案，催生了台南市電子遊戲場業設置自治條例，要求這些場所離學校等教育場所1千公尺，但遺漏了幼兒園，2015年訂定的兒少法才完整規範滿街的無人情趣商店，有些就緊鄰幼兒園，因為在2016年台南市又發生女童在遊戲場被強擄猥褻事件，孩童安全成長問題再度被凸顯。

林燕祝不滿地說，無人情趣商店近鄰幼兒園，家長看了臉紅心跳，寶貝幼兒則是好奇的不停發問，家長檢舉2年，她開記者會揭露1年，結果核發執照的經發局卻說裁罰責任不在經發局，不知是否是經發局護航，六都中台南市政府發限制級電子遊戲場執照306張，發照之多名列第一，台北只有9張執照，高雄有147張，其中台南市違反兒少法200公尺的有70家，違反兒少法和台南自治條例1千公尺的有195家。

林燕祝表示，依據兒少法第47條第4項規定業者申請執照要檢附證明文件，經商業登記主管機關登記後始得營業，法條規定的這麼明確，經發局本來就可依法審查看是否距離200公尺，不符資格就不發執照，但台南市並沒有這麼做，反而是把後續裁處管理斷水電責任，外推給社會局，社會局又不是執照核發單位，依何法斷水斷電，為怕議員質詢監督，就在2021年10月26日急就章的訂定「台南市政府管理成人用品零售業作業規定」，將皮球踢到社會局，由社會局依行政執行法第28條、第30條到第32條規定，處以怠金、斷水斷電或其他執行方法。

林燕祝特別拿著一把雨傘和一顆皮球分送社會局局長和經發局長，要求社會局長陳榮枝將保護傘打開，請經發局長陳凱凌站在傘下，諷刺經發局將皮球踢給社會局，經發局躲在社會局的保護傘下。

林燕祝強調，立法院當年在修兒少法時，黃偉哲市長時任立法委員，修兒少法第47條規定時曾作成附帶決議「請經濟部於1個月內清查各縣市轄內現有酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場，距離幼兒園、國中小、高中職200公尺以內之家數，並輔導其遷離或轉業」，從2015年至今經發局甚麼都沒做，連網頁至今仍寫著「變更視為新設立登記？50公尺？」也沒有更新。

林燕祝怒批經發局很消極，不積極輔導業者遷離轉業，核發商業登記不確實，沒有不作為並將主管監督之責推諉給社會局，公務員消極不作為讓民眾得到不法利益，兩者之間有因果關係，要求大會主席裁決，依兒少法將經發局不依法行政執行職務，違背職務違法失職，移送檢調調查。黃偉哲市長表示，會請各局處法制和法制處，協助各局處確實認知相關法律規範，並能依法行政。

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