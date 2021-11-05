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會拿公司文具回家用？　超多人「1理由」秒搖頭：反而自己帶

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO發起閒聊「會拿公司文具回家用嗎？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「拿衛生紙回家、在公司印私人文件、把公司的文具拿回去用，大家會這樣嗎？」有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他之前看到一本書，作者似乎是韓國女性，因為公司對她不好，薪水低、福利少，但又無法不做那份工作，所以乾脆盡量用公司資源，讓原PO好奇發起閒聊「會拿公司文具回家用嗎？」

這位網友文中表示，寫書的女作者指出，因為公司對她不好，而且薪水低、福利又少，但她又沒辦法不做這份工作，所以都會盡量使用公司的資源，像是拿衛生紙回家、在公司印私人文件、拿公司的文具回家用。

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原PO就納悶「大家會這樣嗎？」並說以他個人來說，公司發的東西就只會在公司用，甚至因為「1理由」寧願不用公司的，「反而文具還會帶自己的去，因為公司發的都是便宜貨，很難用。」

▲上班，工作，資料，報表，公事，分析，商業，計算，統計，會計，財務。（圖／pixabay）

▲不少人秒搖頭，因為覺得公司文具不好用。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，就有人爆共鳴，「不會欸！公司的東西沒我家好」、「我反而會帶自己的去公司用，公司的太爛」、「+1，文具控會受不了大量採購的爛文具」、「喜歡用自己的文具」、「我還自己買電腦鍵盤用，公司的太可怕了」、「雖然公司提供很好的資源，但是反而會想帶自己的筆芯文具。」

也有網友表示，「頂多利用公司的咖啡機磨自己的豆子弄咖啡回家喝」、「只有水會裝回家喝」、「文具都很爛不會拿，但會裝水、充電、印東西」、「不會，那是公物」、「不會，不是自己的東西不能拿」、「偷電而已，把行動電源充飽飽」、「笑死，這樣是能回本多少。」

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