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假裝幫朋友找房　色男摸女房仲胸部代價出爐

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園市曾姓男子去年5月間在龍潭區某房仲公司，佯稱友人要尋找不動產洽談買賣，女房仲引導至店外櫥窗介紹個案時，曾竟公然徒手觸摸女房仲左乳。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子去年5月間進入龍潭區某房產公司看建案，佯稱幫朋友尋找不動產幫忙洽談買賣合作事宜，女房仲不疑有他引導曾至公司外櫥窗介紹不動產個案，曾男居然趁女房仲介紹房產物件之際徒手觸摸左胸得逞，女房仲當場被嚇壞，事後報警提告，桃檢偵結依性騷擾防治法案件申請簡易判決處刑；桃園地院法官審酌曾坦承犯行，審結依犯性騷擾防治法之性騷擾罪判處有期徒刑2月，還可上訴。

檢警調查，曾姓男子於去年5月27日上午9時30分許，行經龍潭區某房屋公司，向女房仲佯稱友人欲尋找不動產案件，洽談買賣合作事宜，女房仲不疑有他，引導至店外銷售櫥窗介紹不動產物件，孰料，曾男竟趁女房仲面對介紹案件時，突以右手觸摸其左胸乳房1次，對女房仲性騷擾行為得逞，女房仲當場被嚇傻，事後深感受辱報警處理。

檢警偵訊時，曾男坦承犯行，警方則提供房屋公司外監視影片截圖佐證，女房仲則指控曾男趁機襲胸之事實，檢方偵結依性騷擾防治法案件向院方聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審訊時，曾男坦承犯行，法官根據曾男訊問時自白、女房仲指控、警方提供監視錄影畫面與光碟佐證，確認曾男犯行明確；法官審酌，按性騷擾防治法第25條所規定之罪，係指行為人對被害人之身體為偷襲式、短暫性之不當觸摸行為，而不符刑法第224條強制猥褻罪之構成要件，始足當之；若加害者係對被害人施以輕微性侵害行為，且於瞬間結束，此種手段實施是一種相對短暫、被害人無從立即反應的情形，等到被害人發覺被侵犯時，該侵犯行為多半已結束，即與強制猥褻罪之構成要件不符，無法以強制猥褻罪相繩。

法官認為，性騷擾防治法既已將乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，明列為性騷擾之行為態樣，自應認定為性騷擾行為。衡量曾與告房仲素不相識，竟乘其不及抗拒之際觸摸胸部，顯然欠缺尊重他人身體自主權觀念，造成其驚嚇及受辱之感，所為實不足取，惟念犯後坦承犯行，非無悔意，惟考量曾迄今未與女子達成和解或賠償損害，審結依違反性騷擾防治法案件宜以簡易判決處刑，依犯性騷擾防治法第25條第一項之性騷擾罪，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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