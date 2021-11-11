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陳時中遭爆室內吸菸　國健署檢視嗨歌影片「憑這點無法開罰」

▲▼陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光　衛福部回應了。（圖／翻攝網路）

▲陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光。（圖／翻攝網路）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心指揮官陳時中昨被爆出疫情期間與友人聚會飲酒、唱歌，今再被爆在室內場合抽菸，有違反《菸害防制法》之嫌，陳時中今日被問及此事時坦言自己有抽菸習慣，但當日是否室內抽菸實在記不起來。國民健康署表示，已經檢視相關影片，僅確認有飲酒，但沒有看到吸菸事實，若要檢舉需提供證據，才能由地方衛生單位依法處分。

陳時中於指揮中心記者會被問及是否於室內吸菸，他回應「大家都知道我有抽菸，不過那天有沒有抽菸我實在記不起來」；陳時中也提到，抽菸的壞習慣確實是應該要改，不過改很久也改不掉。

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反菸團體董氏基金會今日發佈聲明，有民眾來電批評與詢問陳時中部長在室內違規吸菸一事，董氏肯定部長專業能力絕不會因個人吸菸行為而折損，但違反菸害防制法規定，在禁菸場所吸食菸品，應該依法處分。

國民健康署簡任技正呂孟穎表示，依照菸害防制法規定，如果在餐廳內且非戶外開放場所、非吸菸室吸菸，可處2000至1萬罰鍰。在陳時中聚會影片曝光後，國健署已經檢視相關影片，只有看到飲酒，但沒有吸菸事實。先不提部長，即便是一般民眾，不會單憑訴說爆料就處分，必須提出相關事證；而違反菸害防制法屬於地方裁罰權，國健署收到檢舉案也會請發生地衛生局查處。

呂孟穎表示，部長一直以來是反菸立場，各個場合都以自身經驗呼籲不要吸菸，特別反對青少年吸菸。被問及是否會請陳時中代言戒菸，或使用相關戒菸服務，呂孟穎表示歡迎，但防疫期間相關公務仍多，後續會視情況請示部長。

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