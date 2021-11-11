遼寧連日暴雪　已造成640萬隻禽畜死亡

▲大雪壓垮雞棚。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧連日暴雪造成大量災情，根據官方統計，截至10日下午，已造成640.5萬隻禽畜死亡，直接經濟損失17億元（人民幣）以上。

遼寧省農業廳表示，本輪暴雪天氣以來，每天兩次調度全省畜牧業災情，並及時上報農業農村部，根據不完全統計，截至10日下午4點，全省受災養殖場（戶）1.16萬個，倒塌畜禽捨及附屬設施面積676.16萬平方米，死亡畜禽640.50萬隻（禽類死亡為主），直接經濟損失17億元（人民幣）以上。

遼寧省農業廳指出，市縣農業農村部門正在災情一線組織養殖場（戶）開展生產自救。一是核查統計畜禽圈捨倒塌損毀、畜禽死亡情況及養殖設備、飼草料損失情況，積極爭取救災資金。

二是指導受災養殖場戶搶修加固畜禽圈捨、糞污處理等生產設施，消除隱患，完善配套設施，為災後恢復生產提供保障。

三是指導養殖場戶通過網站、報刊及當地業務部門等多種途徑及時瞭解畜禽種苗、畜禽產品、飼料獸藥等供求信息，積極為邊遠的災區調配畜禽種苗，保證所需疫苗、飼料等物資供應，確保災後恢復生產需要。

四是加大技術服務力度，指導養殖場戶加強畜禽的飼養管理，針對不同畜禽飼養品種、不同飼養模式，及時調整飼料營養比例，增加能量飼料，提高飼料標準和營養水平，迅速恢復畜禽體況。同時注意飲水清潔、不使用受潮發霉飼料，注意通風防濕，保證畜禽盡快恢復到正常的生長環境和生長週期。

五是指導做好災後死亡動物的無害化處理、災後動物防疫和集中消毒、動物疫情的排查和疫病監測等相關工作。