內蒙通遼積雪最深68公分　民眾睡一覺起來驚呼「1樓不見了」

記者魏有德／綜合報導

大陸內蒙古自5日開始降雪後，連續數日出現特大暴雪，積雪厚度最深達68公分，不僅打破60年來的紀錄，也造成當地不少居民經濟損失及生活不便。居住在通遼的一名柏女士昨（9）日起床後，從窗戶往外拍攝影片時發現，自家對門的樓房1樓完全埋在雪裡而憑空消失，只能看見2樓以上的窗戶，引起外界關注。

▲內蒙古通遼民眾起床從窗戶向外看，發現對面樓房1樓全被積雪掩埋。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，柏女士透過窗戶望出去，白皚皚的一片，對面住宅樓的1樓完全被大雪埋沒，憑空消失在視野中。拍攝視頻（影片）的柏女士驚呼，「啊！對面這個是2樓，我們家是3樓，1樓哪去了？1樓都埋沒了，這雪太大了。」

柏女士表示，母親當天打電話通知她，老家的牛棚倒了，就挺擔心會有牛受傷，起床往窗外一看，發現對面1樓不見了，「現在（對面）1樓居民已經清理出一條通道，自家的牛棚有一頭牛被壓倒，但也救出來了，沒什麼大事。」

▲有民眾花上數小時才成功將大門清理出一條對外通道。（圖／翻攝極目新聞）

至9日止，內蒙古通遼強降雪已經持續約46小時，7日及8日連續兩天出現特大暴雪，積雪深度打破自1951年來高懸60年的紀錄。

▲通遼牧民牛棚被積雪壓垮，牛隻靠在一起取暖。（圖／翻攝中青冰點）

此外，通遼不僅多地出現牧棚遭積雪壓垮，不少牲畜失去避寒之所外，降雪量較大也對南部地區農業受低溫冷害影響，積雪如不能盡快消融，將會形成嚴重「座冬雪」，對牧區、半農半牧區的飼料儲備造成考驗，甚至可能引發白災（積雪過厚、維持時間長而掩埋牧草，使牲畜無法正常採食，導致牧區大量牲畜死亡的天然災害。）