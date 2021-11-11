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高雄搶到台積電　陳其邁點名3大推手「特別感謝蔡英文總統」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台積電將到高雄設廠，高雄市長陳其邁點名3大重要推手。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣科技業龍頭台積電公司9日宣布將到高雄設廠，外傳因為總統蔡英文親自向台積電董事長劉德音掛保證會滿足台積設廠要件，才終於讓台積電點頭。對此，高雄市長陳其邁今天點名3大重要推手，表示特別感謝包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，行政院副院長沈榮津，強調3人幾乎從頭到尾都知道，也一直對於設廠問題的解決給予很大幫忙。

陳其邁指出，台積電是一個國際性的大廠，投資都有他們在專業的考量，因為投資都是屬於巨額的投資，當然要考慮到市場因素，與整個現有區位及設廠的期程，是不是符合公司建廠最主要的需求，這是一個基本要解決的問題。

在這個過程，當然會有在地政府的配合，第二個當然也會有像水電問題，也有些屬於中央部會的權管，更重要的是，像土地整治也必須有行政院跨部會的整合，多方因素到位之後才會是一個台積電或者國際大廠選擇的考量。

陳其邁也點名3大重要推手，「特別感謝包括蔡英文總統，行政院蘇院長，還有沈榮津副院長，因為常常會有很多與中央部會的協商，其實在行政院都由羅副市長或者是我親自率隊，工作會議已經開過好幾次，蔡英文總統在大南方大發展非常關心，知道對於整個策略性的半導體產業對台灣產業發展來講非常重要。3人幾乎從頭到尾都知道，而且一直對於很多的設廠問題的解決給予很大的幫忙。」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台積電將到高雄設廠，高雄市長陳其邁點名3大重要推手。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於蔡英文是否有向台積電保證解決高雄水電土地問題？他則表示，這些問題能夠符合廠方需求才可以，這是很實在的問題，有沒有水？有沒有電？土地的問題、人才、安家計畫各方面都要到位，所以也不瞞各位，包括未來的雙語學校，還有安家計畫，以及未來員工上班問題我們都要解決。

所以中油為什麼是一個很好的地方？陳其邁強調，就是一方面高雄在不管是國際學校的資源，或者是中油場址交通的便利，連結高鐵、市區，又坐捷運就可以上下班，地點是非常好的。

陳其邁最後表示，在吸引廠方投資時要預留未來的發展空間，他認為總統的幫忙、院長的幫忙、整個經濟部和高雄市政府大家一起通力合作，才讓投資與未來在高雄設廠能跨出第一步，能夠選擇高雄中油作為最適當的發展7奈米與28奈米的晶圓製造的基地。

另外，最近車用晶片大缺貨，一些大廠訂車都要一年以上的時間，就是因為晶片缺乏。陳其邁說，所以短時間我們解決這些問題，加速建廠期程，一方面滿足國際市場需求，二方面給予廠商設廠期程最大力的協助，這就是主要原因。

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