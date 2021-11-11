台積電來了「高雄房價再漲一波」　陳其邁：4年內社宅增至1萬戶





▲台積電將到高雄設廠，再度引發房價一片看漲。（圖／記者陳建宇攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣科技業龍頭台積電公司宣布將到高雄設置7奈米及28奈米製程晶圓廠，預期再度引發一波房價飆漲。高雄市長陳其邁表示，下周一將宣布高雄社會住宅數量會增加到1萬戶，另外，也會加強查核炒作房地產，並透過捷運TOD促進或增加平價住宅數量。

台積電宣布要到高雄，但這讓高雄房價再度看漲，在地年輕人反而更加擔憂一波炒房後更加買不起房。對此，陳其邁提出抑制炒樓的3方法，第一，就是增加社會住宅數量，並預告下周一將宣布4年內社會住宅數量會增加到1萬戶。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

他透露，希望能讓年輕朋友在工作地點附近就能滿足住的需求，譬如說在亞灣區5G AIoT園區，就有一些年輕人進駐，所以大概有1200個地方，在各個產業園區的附近，都大概會從原來規劃的8800戶，在4年內增加到1萬戶。

第二，會請消保官與地政處對於房屋價格假如有涉及不當的，譬如紅單炒作，這種不當的因素來炒作房地產，會加強查核；第三，陳其邁認為對於負擔得起的購屋條件必須要被滿足，所以一方面也透過TOD部分，來促進或者增加平價住宅數量，並希望在房價部分加強監測，抑制炒樓。