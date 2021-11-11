蔡壁如批台積設廠高雄房價暴漲　劉世芳：正常市場機制是健康的

▲張其祿（左）、蔡壁如（右）舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台積電9日宣布在高雄楠梓設廠，帶動周邊房價上漲，台灣民眾黨立委蔡壁如、張其祿11日舉行記者會批評，當地房價「嘆為觀止暴漲」，痛批蔡政府拒絕修法明定囤房稅，是拒絕兌現給年輕人的政策支票；選區在高雄的民進黨立院黨團幹事長劉世芳直指，高市府計畫興建4896戶社會住宅，應該抑制炒作房價，但正常的市場機制是健康的。

張其祿今天舉行「房價暴漲！政府應拿出具體作為不要再裝睡」記者會，批評台積電宣布在高雄設廠後，當地房價早以「嘆為觀止暴漲」，尤其是鄰近楠梓加工區地區，與去年房價相比漲幅高達100%以上，讓年輕人買不起房、感受到相對剝奪感，呼籲行政院應該儘速提出囤房稅版本。並搭配「統籌分配稅款或補助款的分配」的手段，要求地方政府對房地產稅基進行與市價一致的合理調整。

蔡壁如則說，總統蔡英文選前提出「房市三箭」包含提高持有稅率、蓋20萬戶社宅及健全租屋市場，房市卻越變越糟，推動囤房稅政策、提高不動產持有成本，才能釜底抽薪，有效抑制炒房，但蔡政府只會重複大內宣，繼續拒絕最核心有效的囤房稅，拒絕兌現蔡英文開給年輕人的囤房稅支票。

對於民眾黨團指控，劉世芳今天上午在輿情回應記者會上表示，張其祿說政府都沒有在管房價，但事實剛好相反，台積電設廠確實會帶動高雄經濟發展，也有人在炒作周邊房價和物價，不過，「帶動房價和物價上漲，要剛剛好合乎市場機制，而不是屬於特別的炒作」。

劉世芳並指，目前高雄市地價並沒有調整，下周一也將有1000多戶的社會住宅在高雄左營動工興建，同時高雄地區也預計設置4896戶社會住宅，強調應該抑制炒作性的，但正常市場的調整是健康的。