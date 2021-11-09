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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1450、萊豬入題高考挨批「招東廠打手」　劉世芳轟：斷章取義

▲▼民進黨團回應輿情記者會 劉世芳 蔡易餘 黃世杰。（圖／翻攝自民進黨團直播）

▲民進黨團回應輿情記者會。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

今年公務人員高考三級新聞類科「民意與公共關係學概論」試題內容，將1450、萊豬入題，遭台北市議員羅智強質疑民進黨招考「東廠打手」。對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳9日還原兩考題原文，批評特定媒體斷章取義，兩題目都是申論題、題目很中性，不曉得這與東廠有何關聯？

劉世芳今天上午在民進黨團輿情記者會還原考題原文指，希望特定媒體不要斷章取義，這4題考題都是申論題，其中一題問考生「1450的議題已經造成不少政治風波，政府部門應該如何進行網路社群的傳播，才能營造正面民意，而且不會踰越分際」，這題是要讓考生從新聞的觀點，來申論這部分，不曉得這裡面1450跟東廠有什麼關聯？直指該題目蠻中性的。

劉世芳並指，該考題原文也問考生，「含有瘦肉精的美豬已經從今年1月1日正式開放進口，除了引發部分民眾食安疑慮，在野黨也發起反萊豬公投以為反制，面對此議題，中央政府應該採取何種公關策略，才有助於消弭政治紛爭，並有助國人認同？」

劉世芳強調，這兩個議題看起來都很中性，如果考題裡面宣傳民進黨「四個不同意」立場，這樣才是不中性，且兩題目都是申論題，不是選擇題或是非題。

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