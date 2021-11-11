陸稱台參加APEC需守一中原則　劉世芳酸：與國際認知不同

▲民進黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮10日稱「中國台灣地區派有關人員參加APEC相關活動，須符合一個中國原則和APEC諒解備忘錄的有關規定；中國台灣地區參與區域經濟合作問題，必須以一個中國原則為前提」。對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳11日在輿情記者會回嗆，這與國際上認知不同，中國不要企圖把台灣鎖到一個中國裡面去。

劉世芳今天說，台灣現在是APEC和WTO等國際經貿組織成員，中國利用時機拋出一中原則，跟世界上所認知的一中原則是不一樣的，提醒中國相關單位不要在國際經貿進行認知作戰，企圖把台灣鎖到一個中國的原則裡面去，這發言非常不妥當。

此外，針對美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等國會議員與美軍人士10日訪台，劉世芳表示，該代表團是直接從菲律賓過來，這些參議員多數都屬於國會軍事委員會成員，每一年都會到世界各地，看一看美國各個軍事基地，以及可能發生武裝衝突的地點，台美同屬自由民主價值成員，一起為自由民主奮鬥是應該的。

劉世芳補充，針對有部分訪團成員提到「台灣威懾法案」一事，對於任何美國政黨願意幫忙台灣抵抗來自獨裁國家的侵略，民進黨團都是表示歡迎，美國政府官員、國會議員也都是依照《台灣關係法》等法案來與台灣互動。