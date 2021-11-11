瑪莎拉蒂3煞暴打男大生　醫曝「在台中開車注意2件事」

記者黃翊婷／綜合報導

台中宋姓男大生因為一場行車糾紛遭駕駛瑪莎拉蒂的3名惡煞打到重傷。「台中治安怎麼了？」中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學11日在臉書PO文感嘆，身為老台中人，剛學會開車時爸媽曾叮囑，在台中開車要注意兩件事，分別為停等紅燈不要東張西望、遇行車糾紛能不下車就不下車。

▲宋姓男大生遭強押下車毆打。（圖／記者游瓊華翻攝）

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宋姓男大生7日開車行經台灣大道，卻因為切換車道擦撞李男駕駛的瑪莎拉蒂，遭李男和張、陳兩名乘客打到重傷，至今還在加護病房搶救。雖然動手打人的3人已經被逮，台中檢方也在10日晚間向法院聲押，但隨著3人的前科、背景曝光，張男還被挖出是彰化知名食品廠富二代，這起事件仍激起許多社會輿論。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學11日在臉書PO文表示，自己也是老台中人，大學時剛學會開車，當時爸媽告誡他，在台中開車必須注意兩件事，第一，開車停等紅燈時眼睛不要亂看旁邊的車或騎士，因為那個年代經常發生看一眼旁邊駕駛就被嗆的糾紛，甚至發生把人拖下車毆打、開槍等社會事件。

▲宋姓男大生顱內出血、顱底骨折，傷勢嚴重。（圖／記者游瓊華攝）

謝宗學說，第二點要注意的事情是，若遇到行車糾紛，能不下車就不下車，最好等到警方到場處理時再下車，「因為那個年代的行車糾紛常是在比拳頭和武器的，不論是非黑白，先用拳頭或棍棒把對方痛毆一頓再說。」

謝宗學坦言，身為台北人的妻子剛與自己到台中生活時，曾在停等紅燈時左右觀看，被他制止還覺得大驚小怪，多年以後原本以為台中治安總算有所改善，沒想到又發生這樣的事件，希望受傷的大學生能平安出院，也希望犯罪者會得到應有的法律制裁，「更希望台中不要再回到過去那樣讓人恐懼的時代了！」

▼涉案3煞之一的張男被起底是富二代，過去有多項前科。（圖／記者白珈陽攝）