　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中大媽「強佔球場跳舞」！小一童投球遭趕走：我們跳十幾年了

▲▼廣場舞大媽霸佔籃球場。（圖／翻攝臉書）

▲廣場舞大媽霸佔籃球場。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

住處附近的公園有籃球場，想打球卻沒辦法！台中一名女子分享，孩子吃完飯以後，會跟爸爸到公園投球，但每次過去時，都有一群大媽霸佔球場，打電話給里長、1999，卻遲遲無法處理，大媽們還理直氣壯嗆「我們跳十幾年了」，行為有如惡霸。

這名女子在「爆料公社」分享，晚餐結束後，孩子會與丈夫到公園投球，但晚間7點30分的時候，會有一群大媽到場群聚，開始跳廣場舞，「孩子只能被趕走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子表示，孩子只有小一，跟爸爸到球場投球卻被趕走，連續好幾天都這樣，根本沒地方運動 ，只好打電話告知里長。里長一聽狀況，立即告知「無法處理」，只能致電1999，女子無奈之下，只能打電話陳情，讓籃球場不要再被霸佔。

▲▼廣場舞大媽霸佔籃球場。（圖／翻攝臉書）

▲大媽們被員警告知，籃球場只能打球，還說「明天帶球來跳」。（圖／翻攝臉書）

沒想到，大媽們一聽，竟然說「我們跳十幾年了」，還謊稱「有跟里長申請」，而且只跳一小時，但霸佔場地仍是事實，雙方持續協調未果。

後來有人打電話報案，員警到場明確告知，籃球場地只能作為打球運動使用，大媽們還說「每個人明天帶2顆球來」，依舊打算持續佔用場地。

女子揭露狀況以後，也忍不住詢問，不曉得其他縣市有無類似案例，能否申請告示牌，明確告知球場只能打球使用。

網友們看完以後，也對大媽的行為感到憤怒，留言痛批，「叫多一點人直接投籃，打到是你家的是，這是籃球場，不是舞廳」、「找幾個人在他們旁邊打躲避球」、「多找一些人，最好是可以打全場的」、「大家直接籃球打起來，我才不信球飛來飛去還在那邊跳。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
「2類食物」壽命縮短剩50年　3習慣害胰臟過勞
養出瑪莎拉蒂惡徒！食品廠粉專被灌爆　評論刷整排一星
快訊／PChome驚傳大當機！網集體崩潰
參賽《全明星3》被嫌　女星曝帥爸「超冷淡反應」
米砂沒預約　意外打到第二劑疫苗！興奮曝過程
許維恩明生日嫁王家梁！　經紀人證實
4大超商「雙11咖啡優惠」來了　這些直接買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／PChome大當機！網崩潰：刷卡成功訂單不知道跑去哪

家樂福可以試吃了！平日晚間5點、假日中午12點後開放

統一獅X台鋼獵鷹　黃偉哲：見證台南在地棒籃球職業隊結盟

陳時中唱歌「沒戴口罩」！長髮妹陪喝45秒影片曝光　衛福部回應了

台中大媽「強佔球場跳舞」！小一童投球遭趕走：我們跳十幾年了

LINE免費貼圖來了！　限時25款快下載

國家地理雜誌談「大潭藻礁」被出征　網傻：研究單位也攻擊？

「代刀縫傷口」二年級醫科生遭爆背景特殊　成大：一般勞工家庭

醫師親推「肌膚三秒膠」終結乾裂癢！「乳膏保濕＋無水不刺痛」換季水嫩神隊友

「5星座」入冬後恐遇桃花劫！易把渣男女當真愛...獅子防感情變質

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

快訊／PChome大當機！網崩潰：刷卡成功訂單不知道跑去哪

家樂福可以試吃了！平日晚間5點、假日中午12點後開放

統一獅X台鋼獵鷹　黃偉哲：見證台南在地棒籃球職業隊結盟

陳時中唱歌「沒戴口罩」！長髮妹陪喝45秒影片曝光　衛福部回應了

台中大媽「強佔球場跳舞」！小一童投球遭趕走：我們跳十幾年了

LINE免費貼圖來了！　限時25款快下載

國家地理雜誌談「大潭藻礁」被出征　網傻：研究單位也攻擊？

「代刀縫傷口」二年級醫科生遭爆背景特殊　成大：一般勞工家庭

醫師親推「肌膚三秒膠」終結乾裂癢！「乳膏保濕＋無水不刺痛」換季水嫩神隊友

「5星座」入冬後恐遇桃花劫！易把渣男女當真愛...獅子防感情變質

德保拉、象魔力雙左投聯手7局無失分　兄弟贏球讓統一停在M4

致敬梅艷芳！徐佳瑩獻唱《女人花》　林哲熹、八三夭「整場哭爆」

已婚男團成員「趁老婆懷二寶」外遇　剛認識就開房…小三被逼墮胎！

11名男星買「真愛鑽戒」名單外洩被抓包！　一生只有一枚…粉崩潰

芎林鄉長盃三對三注入年輕活力　地方賽事結合國際賽掀熱潮

巧克力控暴動！全家50款新品「任選第2件6折」　3暖飲限量回歸

淡水租屋4.5萬元！長髮妹看「電費14K」嚇傻：房東要我硬吞

3習慣害胰臟過勞！網愛吃「2類食物」壽命縮短剩50年

顏家補選唯一破口「就在烏日」　動搖投票行為關鍵原因曝光

彰化食品廠粉專遭灌爆！養出瑪莎拉蒂惡徒…評論刷整排一星

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

明早剩12°C　周五回暖又轉雨

更多熱門

相關新聞

瑪莎拉蒂男傳落跑！警曝：已掌握3人行蹤

瑪莎拉蒂男傳落跑！警曝：已掌握3人行蹤

台中市一名18歲宋姓男大生7日凌晨切換車道時，不慎與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他竟遭對方3人拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房治療中。警方9日依殺人未遂罪，將卷證送往地檢署，但等到今天要尋人時，3名歹徒已經不知所蹤，稍早警方表示，目前已掌握3人行蹤。

瑪莎拉蒂男「非現行犯」全放了！　檢警回應

瑪莎拉蒂男「非現行犯」全放了！　檢警回應

七期輻射熱區擴散　跨過台灣大道預售案「坐5望6」

七期輻射熱區擴散　跨過台灣大道預售案「坐5望6」

瑪莎拉蒂男暴打男大生路邊悠哉抽菸！警認非現行犯放了

瑪莎拉蒂男暴打男大生路邊悠哉抽菸！警認非現行犯放了

顏寬恒參戰中二區立委補選　侯友宜：心想事成

顏寬恒參戰中二區立委補選　侯友宜：心想事成

關鍵字：

大媽廣場舞台中籃球場

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

即／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！

瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝　他當兵鐵板凳砸同袍頭

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面