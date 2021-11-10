台中大媽「強佔球場跳舞」！小一童投球遭趕走：我們跳十幾年了

▲廣場舞大媽霸佔籃球場。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

住處附近的公園有籃球場，想打球卻沒辦法！台中一名女子分享，孩子吃完飯以後，會跟爸爸到公園投球，但每次過去時，都有一群大媽霸佔球場，打電話給里長、1999，卻遲遲無法處理，大媽們還理直氣壯嗆「我們跳十幾年了」，行為有如惡霸。

這名女子在「爆料公社」分享，晚餐結束後，孩子會與丈夫到公園投球，但晚間7點30分的時候，會有一群大媽到場群聚，開始跳廣場舞，「孩子只能被趕走。」

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女子表示，孩子只有小一，跟爸爸到球場投球卻被趕走，連續好幾天都這樣，根本沒地方運動 ，只好打電話告知里長。里長一聽狀況，立即告知「無法處理」，只能致電1999，女子無奈之下，只能打電話陳情，讓籃球場不要再被霸佔。

▲大媽們被員警告知，籃球場只能打球，還說「明天帶球來跳」。（圖／翻攝臉書）



沒想到，大媽們一聽，竟然說「我們跳十幾年了」，還謊稱「有跟里長申請」，而且只跳一小時，但霸佔場地仍是事實，雙方持續協調未果。

後來有人打電話報案，員警到場明確告知，籃球場地只能作為打球運動使用，大媽們還說「每個人明天帶2顆球來」，依舊打算持續佔用場地。

女子揭露狀況以後，也忍不住詢問，不曉得其他縣市有無類似案例，能否申請告示牌，明確告知球場只能打球使用。

網友們看完以後，也對大媽的行為感到憤怒，留言痛批，「叫多一點人直接投籃，打到是你家的是，這是籃球場，不是舞廳」、「找幾個人在他們旁邊打躲避球」、「多找一些人，最好是可以打全場的」、「大家直接籃球打起來，我才不信球飛來飛去還在那邊跳。」

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