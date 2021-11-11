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南投縣加強集合住宅消防安檢演練　年底完成南投市家戶煙偵器裝設

▲草屯集合住宅積極進行救災演練。（圖／南投縣消防局提供）

▲草屯集合住宅積極進行救災演練（下同）。（圖／南投縣消防局提供）

記者高堂堯／南投報導

高雄市鹽埕區城中城大樓惡火奪走46條人命、41人受傷，引起社會關注；南投縣消防局表示，已針對縣內公寓大廈218棟、樓下做為商場使用的118棟等集合住宅，進行消防檢查，並規劃於11月底完成上百棟複合式集合住宅的安全演練、年底完成南投市所有家戶煙偵器裝設，以維護民眾生命財產安全。

南投縣消防局第一大隊於6日至8日，至轄內幸福天空、上毅天廈、太子郡、光慧、洋洋大觀、思想家、草屯之星、年輕貴族、中正家園、上毅皇宮、中正龍庭等公寓大樓，進行複合住宅稽查及搶救演練；由草屯分隊擬定並操演搶救演練計畫，以提升消防人員對老舊住商集合及住宅混合型大樓緊急應變搶救能力。

▲草屯集合住宅積極進行救災演練。（圖／南投縣消防局提供）

▲草屯集合住宅積極進行救災演練。（圖／南投縣消防局提供）

在集合住宅消防檢查方面，縣府消防局指出，6樓以上的大樓本身就有消防警報器，會加強檢測；今年也由南投市開始配合，委託村里鄰長發放住宅警報器，民眾可選擇由消防局協助或自行安裝，12月將完成全市裝設，明年繼續推廣到其他鄉鎮，希望達成全縣百分之百安裝目標。

草屯分隊提醒，民眾若在高樓遭遇火災，火勢、煙霧很大時，千萬不要到處逃竄，避免吸入濃煙嗆傷，應到有對外窗戶的房間，一方面有新鮮空氣、一方面也能向外呼救，讓消防人員知道待援位置，並記得關門在原地等待救援；縣府也將持續要求住商大樓注重公共安全，落實消防安檢，杜絕火災發生，為民眾創造更好的住宅環境。
 

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