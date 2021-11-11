天貓雙11「382個品牌成交額破4億」　狂銷4原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一年一度的網路購物盛事「雙11購物節」開跑，阿里巴巴旗下的天貓截至11日凌晨0時45分，已有382個品牌成交額超過人民幣1億元（約新台幣4億元，以下皆指人民幣），包含華為、鴻星爾克、Apple、巴黎萊雅等品牌。

▲天貓是阿里巴巴旗下的零售購物網站，堪稱是雙11活動的始祖。（圖／CFP）

根據《央廣網》報導，今年天貓雙11有部分中小品牌出現跨越式增長，截至11月11日0時45分，已有411個去年成交額超過百萬的中小品牌，在今年銷售額突破千萬，還有40個去年雙11達成成交額千萬的品牌，在今年突破1億元大關。

此外，從11月1日至11日0時45分，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過1億元，包含華為、鴻星爾克、Apple、巴黎萊雅、百雀羚、回力、蕉內、添可等品牌。

不過，今年在中國官方的管控下，阿里巴巴淡化促銷雙11，強調今年的訴求是鼓勵綠色消費和支持弱勢群體。分析師認為，阿里巴巴今年的雙11銷售總額應該會有小幅增長，原因有4個，分別為中國零售銷量放緩、供應鏈短缺、電力短缺，以及受到疫情防堵措施影響。

除了天貓之外，對手京東也在10日晚間8時起推出雙11購物節活動，5分鐘就創下20億元成交額。官方微博11日貼出「戰績」，並公布成交額前5名的商品，分別為手機、冰箱、電視、洗衣機和冷氣，而銷量前5名的商品則是牛奶乳品、衛生紙、洗髮精、食用油和餅乾蛋糕。

▼京東公布熱銷前5名的商品。（圖／翻攝自微博／京東）