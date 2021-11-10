家樂福可以試吃了！平日晚間5點、假日中午12點後開放

▲家樂福 。（圖／路透）

文／中央社記者曾智怡台北10日電

國內疫情漸趨穩定，百貨賣場恢復試吃活動，保養品及化妝品也允許試用。量販愛買將跟進，家樂福更祭出防疫3原則，將於明天開放試吃；好市多、全聯福利中心則仍在研議是否恢復試吃服務。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，今年7月賣場必須暫停食品試吃，百貨公司保養品及化妝品也不可試用，考量國內疫情趨緩，經濟部完成相關指引鬆綁，恢復試吃、試用，指引9日公布於官網。

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歷經逾3個月暫停試吃試飲，如今全面解禁，量販超市是否跟進，家樂福受訪時表示，預計明天恢復試吃試飲服務，配合中央及各地方政府規範，賣場內試吃將遵守防疫規範，且試吃區域將有3項原則，包括試吃後必須即刻配戴口罩、必須在定點試吃，也不能在賣場內邊走邊吃。

家樂福強調，會加強區域巡邏，呼籲並叮嚀民眾遵守防疫規定；試吃服務多在人潮較多時段，平日約晚間5、6時後，假日則約中午12時開始。

此外，愛買表示，配合政府政策，賣場樂觀看待開放試吃，目前籌備中，最快明天開放試吃，也繼續慎重看待防疫工作。

至於好市多、全聯則表示，尚未開放試吃，相關事宜仍在研擬中。