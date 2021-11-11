京東雙11開始5分鐘賣87億！電車設備、電動機車營業額暴漲15倍

▲京東雙11營業額急速成長，也顯現消費型態正在轉變。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

2021天貓雙11購物節與以往不同，並沒有使用大螢幕更新銷售數據，直到11日凌晨1點，相關成交額仍未公布。而根據陸媒報導，11月10日晚間8點左右，京東商城的「雙11購物節」成交額暴增，家電的成交額5分鐘超過20億（人民幣，下同，約新台幣87億元），電動車設備、二輪電動車等等，也成長了5到15倍，顯見消費型態改變。

綜合陸媒報導，以往雙11當天，天貓會在晚會上公布成交金額，實時更新營業額，不過2021年一改常態，並沒有使用螢幕公布營業額，天貓也沒有立刻公布數據。

不過，雖然天貓沒有公布數據，但京東商城10日公布數據，晚間8點立刻迎來高潮，家電用品的成交額5分鐘破20億（約新台幣87億），嬰幼兒食用油、調味品成交額與去年相比，也增長了30倍。

除此以外，京東商城的數據當中，單一麥芽威士忌的成交額與去年相比，也成長了16倍、洗衣凝珠、益智類玩具、幼童伴讀產品等等，也成長了5到8倍。

而近日氣溫明顯降低，京東商城販售的保暖類服飾，營業額也成長了2倍，與去年相比，生活用品營業額大幅成長、新能源電動車的充電設備、二輪電動車，營業額也成長5到15倍不等，從數據來看，新的消費趨勢正在出現。

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