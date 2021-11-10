不甘寂寞？美國會議員昨訪台　4型6架次共機今闖我ADIZ

▲殲10。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國國會議員昨（9日）搭乘一架C-40A行政專機來台訪問，中共解放軍隨即宣布在東部戰區軍演，今就有6架次軍機侵入我國西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、防空飛彈追監並廣播驅離。

根據國防部及時軍事動態，今一共有6架次軍機侵入我國西南空域，分別為殲-10機2架次、殲-11機2架次、運-9通信對抗機1架次、空警-500機1架次，根據台灣西南空域粉專紀錄，該批共機分別就8時44分、09時48分、09時49分、10時37分、11時26五度進入我國ADIZ。

根據台灣西南空域粉專紀錄，在09時05分、09時49分與09時50分，有不明軍機以高度1000英呎，接近我領空，遭空軍3次廣播驅離。由於其顯示的編碼，研判為隸屬美軍橫田基地無人機。此外，還有發現美軍E-8C聯合星偵察機、EP-3E電偵機、P-8A反潛機，前往南海進行偵搜。

中共軍事威脅提高，國防部日前公布「110年國防報告書」，首度新增中共「灰色地帶」威脅，大致可分為軍事與非軍事手段，其中前者就包括共機侵入西南空域、東沙島周邊針對性演練等。至於非軍事手段方面，則有以快艇衝撞我國海巡、抽砂船違法於周邊海域作業等。

軍方認為，這類手段往往具非戰非和的模糊性，且未達戰爭門檻，以切香腸戰術漸進式的升高威脅，運用政軍實力形塑有利態勢，不僅消耗我方戰力，也動搖民心士氣，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成「不戰奪台」目標。