國防白皮書首增中共「灰色地帶」威脅　殲-16戰機就現蹤東沙外海

▲國防部昨公布6架次擾台共機航跡示意圖。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部昨透過「即時軍事動態」公布，9日白天共有6架次共機闖我西南防空識別區（ADIZ），分別為殲-16機4架次、運-8技偵機1架次、運-8反潛機1架次；而我空軍則派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

從國防部公布的共機航機示意圖來看，運-8技偵機及運-8反潛機約自福建省與廣東省間的邊界外海現蹤後，大幅度往南南東方向飛行一段距離後折返，而殲-16機則出現在接近東沙島的海面上後，飛入我防空識別區再折返，航跡較前面兩軍機來的短。

中共軍事威脅提高，國防部昨公布「110年國防報告書」，首度新增中共「灰色地帶」威脅，大致可分為軍事與非軍事手段，其中前者就包括共機侵入西南空域、東沙島周邊針對性演練等。至於非軍事手段方面，則有以快艇衝撞我國海巡、抽砂船違法於周邊海域作業等。

軍方認為，這類手段往往具非戰非和的模糊性，且未達戰爭門檻，以切香腸戰術漸進式的升高威脅，運用政軍實力形塑有利態勢，不僅消耗我方戰力，也動搖民心士氣，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成「不戰奪台」目標。

▼共機殲-16。（資料照／國防部）