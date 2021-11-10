快訊／瑪莎拉蒂3煞全抓到！警方出面說明　曝「不用現行犯」原因

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中一名18歲宋姓男大生7日凌晨駕車不小心擦撞李姓男子所駕駛的瑪莎拉蒂，遭對方打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在搶救中。對此，稍早瑪莎拉蒂3煞都已經被抓到，警方也於18點召開記者會說明。

▲警察局副局長鄧學鑫說明瑪莎拉蒂案。（圖／記者白珈陽攝）

警察局副局長鄧學鑫表示，「發生在11月7日，宋姓大學生因為車輛擦撞被圍毆的事件，本局要求刑警大隊、第六分局組成專案小組展開偵查，那在檢視相關證據、影像，問過相關人等目擊情況後，並且也參酌被害人傷勢，那經台中地檢署檢察官研議後，認為3主嫌、助勢者犯嫌重大，因此在今天下午地檢署開立拘票，我們也把這3位主嫌、4位助勢者都已拘提到案，這部分如果還有其他共犯，我們也會繼續深入追查，全案持續朝組織犯罪方向深入追查。」

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▲第六分局分局長蔡元戎說明瑪莎拉蒂案。（圖／記者白珈陽攝）

第六分局分局長蔡元戎稍早說明，「對於民眾質疑為何沒用現行犯移送，是因為當時接獲報案後，趕抵現場已經沒有衝突、打架情事，發現一名傷者，警方馬上將其送醫，當時是這個狀況，我們把所有相關嫌犯帶回派出所釐清，事後在做影帶的追查，後續再用殺人未遂等重罪移送。」

蔡元戎表示，「傷者當時意識清醒，由警察同仁陪同上救護車，由於事發當時到底是糾紛還是打架、我們需要時間釐清，所以第一時間才會把這些人帶回來，因為我們是有多少證據就辦到哪裡，目前整個案子也在地檢署的偵辦中。」

▲瑪莎拉蒂惡煞到案。（圖／記者白珈陽攝，下同）

鄧學鑫表示，本局對於任何犯罪行為都不會寬待，更會遵循市長要求嚴重查辦暴力犯罪，對於暴力犯罪一定都會深入追查，而他也說，跟各位市民朋友報告，台中市警察局有這個決心、能力來保護所有市民朋友的生命財產安全。