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大一新生擦撞瑪莎拉蒂被暴揍命危　逢甲大學疾呼路人出面作證

▲▼台中逢甲大學（圖／記者季相儒攝）

▲大一新生被暴揍顱內出血昏迷，逢甲大學疾呼路人出面作證（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市宋姓大學生7日凌晨開車不慎擦撞李男駕駛的瑪莎拉蒂，李男與乘客張男、陳男下車理論，還撂人到場助陣，略有酒意的張男甚至暴打男大生，致使男大生顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房搶救。宋姓男大生就讀的逢甲大學也發出聲明，譴責暴力，已透過各種管道提供醫療與司法協助。

逢甲大學表示，宋姓男大生是商學進修學士班大一學生，11月7日凌晨行車跟張姓男子等人駕駛的瑪莎拉蒂快樂波特發生擦撞，遭對方多人圍毆重傷昏迷，目前在加護病房治療中，校方嚴厲譴責暴力行徑，並在此呼籲7日凌晨12點40分左右，有行經台灣大道三段及行南路口的車輛和報案路人，可以提供畫面，並幫忙出面作證。針對宋姓同學及其家人，學校已透過各種管道提供醫療與司法協助，隨時與負責偵辦保持聯繫。

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