男大生遭重擊「腦腫、顱骨骨折、血塊大」　醫：未來7天是關鍵

記者游瓊華／台中報導

台中市宋姓大學生7日晚間開車不慎擦撞李男駕駛的瑪莎拉蒂，李男與乘客張男、陳男下車理論，還撂人到場助陣，略有酒意的張男甚至暴打男大生，致使男大生顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房搶救。台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，男大生腦部仍腫、血塊也清得很乾淨，目前昏迷指數約6到7分，且用鎮定劑控制中，不要往下惡化應該可以控制病情。

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）



沈烱祺指出，男大生的血塊相當大，取出50C.C.血塊，是硬腦膜上出血，且顱骨骨折跟腦腫是在血塊同一側，應是外力打的、非車禍造成的，「手術後血塊清得很乾淨，但腦部還是有點腫、腦壓高，搶救後目前用藥物控制腦壓中。」

沈烱祺也提到，由於人從昏迷到甦醒過程中都會比較躁動，男大生一甦醒就很躁動，一躁動腦壓就會升高，為防止腦壓往上飆，正用鎮定劑控制中，未來7天是關鍵期，希望腦壓能再下降。

市長盧秀燕得知消息後今（10）日到台中榮總探視傷者與慰問家屬，盧秀燕也怒轟，打人的孩子們年紀輕卻能開名車、出手暴力、這麼囂張，市府一定會查清楚背後是誰給他們撐腰。

盧秀燕也怒轟，打人的孩子們充滿暴戾之氣，這不是個案家庭教養問題，市府一定會查清楚背後是誰給他們撐腰；她已責陳警察局「嚴查重辦」，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦，一定會查得水落石出，給家屬一個交待。

