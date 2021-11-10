瑪莎拉蒂惡煞疑無業富二代！900萬豪車被擦撞　暴打男大生害命危

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市西屯區7日晚間18歲宋姓男大生駕駛福斯休旅車，在變換車道時，僅因不小心擦撞到23歲李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂，李男等3人竟暴打宋姓男大生到導致顱內出血重傷昏迷。警方調查，李男無業、該輛瑪莎拉蒂為2016年出廠的快樂波特Quattroporte，新車價格約900多萬元之間。

▲穿短袖上衣男子就是動手的李男。（圖／民眾提供）



根據了解，該輛瑪莎拉蒂登記在李男母親名下，李男目前無業，但又有一說是從事博弈業，開著媽媽的車在大街上晃，與人擦撞後竟動手打人，連警方聽了都直搖頭。

▲李男駕駛的海神快樂波特。（圖／民眾提供）



警方調查，11月7日清晨於台灣大道、河南路口，宋姓男大生駕車變換車道時擦撞1輛瑪莎拉帝自小客車，遭對方車上3名男子毆打，頭部受創於加護病房治療，警方將涉案人依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嚴辦。

警方強調，接獲報案後6分鐘內就抵達現場，現場已無衝突情事，男大生當時意識尚清楚，立即將其送醫救治，並將相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪偵辦，惟經警方陸續通知相關在場人深入查證，及調閱影音畫面後，發現有3人參與毆打行為，復再通知3人到案複詢，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移請台中地檢署嚴辦。