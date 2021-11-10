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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸雲端共賞《富春山居圖》　北京師生誠摯邀請「歡迎多交流」

▲▼ 兩岸師生一起網路共賞《富春山居圖》 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台北、北京兩岸師生網路直播共賞《富春山居圖》 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

不受疫情影響，台北靜心學校和北京京源學校今（10日）舉辦一場「雲端」賞析活動，一起共同賞鑒中國傳世名畫《富春山居圖》。大約50多位兩岸師生連線研討賞析，雙方學生透過線上、線下寫生，揣摩山水畫的佈局手法，結合剩山圖現存部分的圖景，用線描速寫的形式進行「補畫創境」。

元代畫家黃公望於1350年創作的紙本水墨畫《富春山居圖》，當年不幸因焚兩斷，前半卷「剩山圖」，現藏浙江省博物館，後半卷「無用師卷」，現藏台北故博物院。為了讓歷史藝術完整呈現，「剩山圖」與「無用師卷」於2011年6月曾在台北故官博物院首度合壁展出，《富春山居圖》也成為兩岸相連的文化象徵。

▲▼ 北京、台北兩岸高中交流《富春山居圖》 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸高中一起交流、模擬《富春山居圖》山水畫佈局   。（圖／記者任以芳攝）

如今，兩岸師生一起穿越歷史，打破疫情阻隔，透過線上線下方式，在網路上共同賞鑒中國傳世名畫《富春山居圖》。兩校學生在國文老師和美術老師帶領下，從河流故事、文化意蘊、作者經歷、畫作背景等四個角度，共同深入賞析了《富春山居圖》的藝術特色和歷史價值。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的北京京源學校高一生陳浩然表示，「台灣的同學們對中華文化有很強認同感，他們為了交流課程有相當充分的準備，‌‌透過分享，讓我對於《富春山居圖》藝術價值、作畫技巧手法有更多了解。」

▲▼ 北京、台北兩岸高中交流《富春山居圖》 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、台北兩岸高中交流《富春山居圖》 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸師生直播切磋《富春山居圖》 。（圖／記者任以芳攝）

兩校學生發揮自己想像，根據山水畫的佈局手法，結合剩山圖現存部分的圖景，用線描速寫的形式進行「補畫創境」。透過網路直播模式，兩岸師生彷彿置身於同一課堂，交流、學習、創作。

透過網路互動，兩岸師生相互發問切磋對《富春山居圖》個人解讀，整個課程分為四個部分，「講述傳奇」、「神遊山水」，「品味畫作」。活動結束後，兩校師生一起雲端大合照，氣氛融洽。

北京京源學校高三生趙佳依受訪時說，「想更了解台灣的同學們對於《富春山居圖》的解讀感受，我相信是雙方對於中華文化的認同感是『相同大於不同』。希望有機會與台灣同學們一起實地交流。」

▲▼ 北京、台北兩岸高中交流《富春山居圖》 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京京源高中學生發出誠摯邀請，「歡迎靜心同學們來大陸一起交流 。」（圖／記者任以芳攝）

另外，靜心學校學生也在直播時表示，很可惜台灣沒有機會親眼看到《富春山居圖》後半卷「無用師卷」，希望以後可以深入了解，有機會可以去現場。

京源學校老師則回應，「如今，兩校師生一起交流解讀《富春山居圖》，希望往後疫情消退後，雙方一起去現場遊覽，吟詩作畫，是十分美好事情。」

靜心學校唐尚智校長和京源學校白宏寬校長在致辭時也表示，兩校自2016年的友好交往歷程。受新冠肺炎疫情影響，從2020年雙方學校創新交流方式，通過網絡「雲端」實現兩岸師生線上相聚，互動切磋，作育英才。

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富春山居圖兩岸

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