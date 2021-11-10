打疫苗入境「突破性感染」統計出爐！　8／6~11／2確診率最高的是它

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布接種兩劑疫苗入境者確診比例統計，自8月6日入境旅客接種疫苗問卷調查上線後，截至11月2日止，以接種過2劑BNT最多，但突破性感染比率卻以嬌生1.24%最高，科興疫苗0.81%次之。醫療應變副組長羅一鈞表示，因為疫苗廠牌為選填，無法代表接種疫苗後保護力，加上分母樣本數少，科學性還有待論述。

▲1110突破性感染統計。（圖／指揮中心提供）

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羅一鈞表示，指揮中心入境檢疫系統並不會特別詢問旅客是否在國外打過疫苗，後來因為突破性感染升高，才會在8/6起新增頁面，讓旅客選填一、二劑分別打過哪個廠牌疫苗。指揮中心後續也就填寫情況與確診者打疫苗進行分析，發現確診比例都在0.1%～1.24%之間，都在千分之幾的範圍，與國際報告千分之2~4相近。

而在突破性感染中，有些疫苗稍高，像是僅需接種一劑的嬌生疫苗，確診比例就佔了1.24%，科興疫苗0.81%次之。不過，若就10/7~11/2數據分析，則以打過2劑科興疫苗確診率1.17%最高，嬌生0.99%次之，莫德納也有0.91%。不過，AZ、嬌生確診比率，相較於8/6至10/6確診比率卻有下降。