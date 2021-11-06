快訊／苗栗爆「恐怖殺童案」！父母打死2歲兒　埋屍詐領育兒津貼

▲苗栗竹南分局警方正積極偵辦殺童埋屍案。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗驚傳殺童埋屍案，警方調查，該家庭中一名6歲女童達學齡卻遲遲未註冊就學，縣府因此上門訪查，不料卻意外發現2歲男童不知所蹤，經深入追查，竟扯出父母殺兒埋屍、詐領育兒津貼的恐怖命案。目前男童屍骨已尋獲，並進行初步相驗；而父母訊後遭檢警依殺人、詐欺、遺棄屍體等罪聲請羈押禁見獲准，全案正進一步調查釐清中。

警方調查，苗栗縣府發現轄內一名年滿6歲的女童遲遲未註冊入學，為維護兒童受教權，因此引發桃園市婦幼隊、苗栗縣府社會處登門關切，並委託竹南分局警方協尋。員警再抵達孩童竹南鎮住處，並訪查學童生母陳女、以及同居人林男後，發現陳女共育有4名子女(6歲、3歲、2歲、1歲)，其中除了6歲女童外，其餘3童均與林男所生，但警方調查後，卻發現4名孩童中排行老三的2歲男童不見蹤影，經追查才得悉男童已於109年間遭陳、林2人不當管教而亡。

據了解，陳女與林男失手打死兒子後，挖洞埋藏男童屍骨，期間還持續詐領育兒津貼。檢方得知後立即成立專案小組偵辦，並於4日晚間挖出男童屍骨，5日下午進行初步相驗，後續安排10日會同法醫進行解剖，進一步釐清死因。警方指出，現場3名兒童有營養不良等發展問題，為維護3童生命安全，協調由苗栗縣政府社會處擇定適當處所予以安置。

承辦檢察官訊問林男、陳女後，認為林男涉犯殺人、詐欺(男童死亡後仍長期詐領育兒津貼)、遺棄屍體等罪之犯罪嫌疑重大，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准；陳女雖亦有前開事由，然其已懷孕35週即將臨盆，故諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。為保障陳女肚內胎兒之權益，本署也積極協調苗栗縣警察局與苗栗縣政府社會處，在派出所報到及社工訪視過程中，給予必要的照護資源。