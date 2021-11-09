日恐怖護理師「毒點滴」毒死3老人　獲判無期逃死　遺屬怒求上訴

記者王佩翊／編譯

日本橫濱市神奈川大口醫院2016年有一名女性護理師在病患的點滴中，混入消毒液，導致3名70歲以上病患死亡，被依殺人罪嫌起訴， 橫濱地方法院9日針對此案開庭，法官認為，被告雖然在醫院的工作中因心情鬱悶不時重複犯行，但是仍有改過自新的可能性，因此判處無期徒刑。然而對於殺害家人的兇手成功逃死，被害家屬皆表示無法接受，力求檢方能上訴。

根據《日本放送協會》報導，現年34歲的久保木愛弓2016年在前大口醫院（已停業）擔任護理師，於同年9月在3名70多歲至80多歲的住院病患點滴中摻入含有界面活性劑的消毒液，導致3人死亡。對於犯案動機，她被逮時竟大言不慚表示，「因為病患在自己執勤時死掉，還要向家屬解釋病情很麻煩，所以才在別人值勤時，對點滴動手腳。」

儘管被告一直以來對於起訴內容都沒有任何異議，檢方也求處死刑，但是律師卻認為被告當時的精神狀態耗弱，不應該判死，因此極力爭取無期徒刑。在9日的判決中，橫濱地方法院認為，被告行兇當下雖然出現自閉症譜系障礙特性和憂鬱傾向，但是仍然擁有完全行為責任能力。

▲被告在病患的點滴中混入消毒液，導致多人死亡。（圖／取自免費圖庫／pixabay）



法官也認為，被告作為護理師利用個人專業知識的立場，讓受害者在痛苦中被奪去生命，導致的後果極為嚴重。不過法官卻表示，由於被告表明了想要贖罪與反省的心態，有改過自新的可能，因此不得不讓人重新思考是否真的要判死，最後決定判處無期徒刑。

對此，被害人的家屬則表示無法接受，並透過律師表示，被告的犯案動機如此自私，殺害無辜的人，卻沒有被判死刑，同時懇請檢方申請上訴。

另一方面，久保木犯案手法相當專業，她先將消毒水注射進保護點滴橡膠塞的塑膠薄膜中，由於施打點滴時，該薄膜會拆除，而橡膠具有收縮效果的特性，讓針頭戳過的痕跡難以辨認，因此才未能被人發現。此外，警方曾懷疑，這可能是一起連續殺人事件，且有更多的病患遭到毒殺，但由於死者可能已經火化下葬，所以實際死亡人數無法確認，案情一度陷入膠著。

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