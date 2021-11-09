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北韓核設施「最新衛星照」曝　美智庫：鈾精煉廠持續運作中

▲▼北韓用來濃縮鈾礦的「平山鈾精煉廠」被美國智庫分析仍持續在運作中。（圖／翻攝CSIS）

▲北韓用來濃縮鈾礦的「平山鈾精煉廠」被美國智庫分析仍持續在運作中。（圖／翻攝自CSIS／Beyond Parallel）

記者張寧倢／編譯

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的南北韓研究分析網站「Beyond Parallel」公布報告指出，根據今年4月到10月收集的商業衛星照片顯示，北韓（朝鮮）唯一公開承認用來生產「黃餅」（yellowcake）與鈾礦等核原料的「平山鈾精煉廠」仍處於運轉狀態。

根據《韓聯社》報導，分析報告稱，儘管北韓自2017年起就暫停核武器試驗，但平山工廠仍處於運轉狀態，該廠除了是北韓當局唯一承認的用來生產黃餅的設施外，也是開發核武所需原料的生產基礎。據悉，黃餅是在提高天然鈾礦純度過程中的黃色固態鈾氧化物，又稱「鈾精礦」，可再進一步進行濃縮，而鈾235的濃度達20%以上就稱為高濃縮鈾（HEU）。

「Beyond Parallel」網站於2020年5月和今年3月就曾以衛星照片為基礎，分析稱平山鈾精煉廠一直處於運轉狀態。網站表示，若沒有發生出乎意料的情況，未來毫無疑問地仍將繼續運作，而如果今後美國與北韓達成「去核化協議」，關閉平山工廠將成為必要因素。另外，基於北韓的廢棄物管理慣例與脫北者提出的憂慮，平山工廠與其相關設施可能存在許多健康、安全與環境問題。

《韓聯社》稱，美國史丹佛大學國際安全合作中心（CISC）日前也透過AI人工智慧分析2017年到2020年的平山礦廠設施衛星圖像，發現北韓有能力生產比現今更多「武器等級鈾」。研究小組推算，北韓每年開採3萬噸鈾礦，但最大的開採力估計可達36萬噸，相當於每年製造20枚以上核彈頭

►北韓想擴大核武無須建廠　報告：靠平山礦廠就能生產更多「鈾」

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