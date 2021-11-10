香港電費明年調漲　港燈7%、中電5.8%

▲香港中環。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港兩家電力公司中華電力、香港電燈9日宣布明年將調漲電費，港燈平均調漲7%、中電平均調漲5.8%。對此，香港環境局局長黃錦星表示，相較其他大城市電費升幅達雙位數，香港電費個位數升幅，得來不易。

根據《香港電台》報導，黃錦星指出，推動兩家電力公司採取措施減少電費影響，包括在燃料價格調整條款帳承擔大額負結餘，以及動用電費穩定基金的大量資源。兩家電力公司估算，一個典型3口家庭明年的電費升幅月均約20元至24元（港元）。

黃錦星提到，有「兩招」支援用戶，第一是預算案提供電費補貼，生效至明年5月；第二是向每個住宅用戶提供每月50元電費紓緩金，仍會在明年及後年持續發放，雙管齊下，一般家庭明年電費比正常更低。

黃錦星強調，香港明年1月每度電1.3港元，比起新加坡、紐約、東京、倫敦等大城市，要1.5元、2元至3港元一度電，香港電價已是大城市中最低。

黃錦星還說，社會要共度時艱，也要執行管制計劃協議，從穩定可靠供電、價格相對合理及配合環保角度，相比其他大城市，香港在這幾方面做到最好。

黃錦星更反問，「香港高樓大廈多，如果供電不穩定，要實施限電，社會反應會如何？」