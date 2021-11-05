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港生DSE僅45％選「中國史」　有考生寫「我的眼淚馬不停蹄流下來」

▲香港中學文憑考試（DSE）。（圖／CFP）

▲香港中學文憑考試（DSE）為6年制中學的畢業考。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港考評局昨（4）日公布2021中學文憑考試（DSE）考生答卷狀況，在歷史科方面，考生在四選三的答題選擇中，多選答「一戰」、「冷戰」及「香港史」，僅45％考生選答「中國經濟史」；中文寫作方面則是出現胡亂引用的狀況，有考生甚至寫出，「我的眼淚馬不停蹄地流下來」等令人噴飯的句子。

▲香港中學文憑考試（DSE）。（圖／CFP）

▲香港考評局針對2021中學文憑考試（DSE）考生答卷作出總結報告。（圖／CFP）

《香港01》報導，歷史科卷一試卷總分為60分，設四條歷史資料，考生可選答任何三題，當中「第一次世界大戰」、「冷戰」和「20世紀上半葉的香港」較多考生選答，分別有95%、85%及75%，最少考生選答的是「20世紀下半葉的中國」題目，只有45%。

至於在中文寫作上，香港考評局則提出6大謬誤，包含口語入文及引用不當等。考評局認為，中文科閱讀卷審題不清問題依然普遍，仍有考生答案長篇大論，且錯別字多，字體潦草。

在中文寫作上更是錯誤百出，出現部分斷章取義，曲解篇章情況，例如，引「君子坦蕩蕩」文句證明孔子主張不隱藏；以愛迪生因有錢購買燈泡原料而成功發明電燈佐證，「富足物質條件有利孩子成長」。

此外，還有考生使用口語寫作，甚至在試卷上寫著，「我的眼淚馬不停蹄地流下來」。考評局認為，近年不少考生的文章內容相近，鮮有具個人特色的作品，建議主動觀察生活，發掘事物的細節，累積寫作素材，亦要反思學習寫作態度，多閱讀完整經典文章、專題特寫報道，以拓闊視野和提升寫作能力。

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