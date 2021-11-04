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疫情後首波優惠！長榮台北飛巴黎現殺1萬　買再抽日本來回機票

▲▼長榮航空獲得國際大獎。（圖／長榮）

▲長榮航空將於明日推出線上旅展，海外航線均有折扣。（圖／長榮航空提供）

記者許維寧／台北報導

台北國際旅展預計明日（11/5）登場，不少民眾已規劃疫情解封後的旅行計畫，長榮航空今天（11/4）也表示，將於明天0時起至12月9日23時59分止，於官方網站推出「2021長榮航空線上旅展」，於特定期間購票台北飛巴黎商務艙即省1萬元，台人最愛的日本也有2000元優惠價差，於期間購票還有機會抽中「桃園－仙台」雙人經濟艙來回機票。

旅遊、航空業者搶攻疫情後解封商機，長榮航空今天表示，將於明日0時起至12月9日23時59分期間推出線上旅展，將推出疫情後首波機票優惠，只要購買2022年1月1日至12月4日（部份特定日期除外）由台灣出發的國際線全航線、全艙等成人機票，即可享限時優惠。

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長榮航空表示，線上旅展期間台北飛巴黎航線商務艙機票與現行票價相較，最多可省新台幣1萬元、豪華經濟艙及經濟艙最多也可各享台幣4000以及3000元優惠。另外，台人最常去的日本也有近2000元優惠價差，旅客可以及早規劃疫情後的首波假期。

另外，長榮航空也指出，若搭配聯名信用卡專屬優惠折扣，持聯名無限卡等購票除少數特定艙等外，全航線成人機票可享旅展票價9折再減價台幣2000元，以台北飛洛杉磯航線為例，商務艙最多可折近2萬5000元、經濟艙也有1萬元的價差。若持長榮航空聯名無限卡、極致御璽卡、御璽卡全航線成人機票可享旅展票價95折再減價1000元優惠。

長榮航空也說，本次只要於線上旅展購買機票，就有機會獲得仙台市提供10套的「桃園－仙台雙人經濟艙來回機票」，將於11月12日至12月10日間，每週五抽出2名得主，共有10個中獎機會。並同步舉辦「收集仙台美色」活動，只要於長榮航空官方FB線上旅展貼文留言，並公開分享仙台美景，即可抽中仙台空運來台的傳統工藝塗手鏡、精緻茶點組合等50件禮品。詳細旅展資訊都可至長榮航空官網查詢。

▲長榮航空線上旅展。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出線上旅展，購票即可抽仙台來回機票。（圖／長榮航空提供）

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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