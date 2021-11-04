高鐵「旅展特惠」出爐！滿5千送5折車票　北高住五星飯店免3千

▲高鐵在旅展推出多種優惠。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

2021台北國際旅展將於明（5）日在南港展覽館登場，台灣高鐵公司推出國旅聯票、高鐵假期等優惠，購買國旅聯票加購高鐵車票享75折優惠，指定商品單筆訂單滿5,000元，再送「標準車廂對號座5折乘車券」一張，TGo會員還可享點數加倍贈及50點折50元的專屬優惠。

高鐵公司表示，「國旅聯票」今年首度參展，加購高鐵車票即享75折優惠，旅展現場下單滿2,000元，還可以獲得可愛的「高鐵聯名絨毛玩偶」乙個。

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▲▼高鐵在旅展推出多種專案，滿額可獲贈車票或禮品。（圖／高鐵）

旅展期間高鐵也推出高鐵假期「五星自由行」，專案搭配飯店包括台北、台中、嘉南、高屏等21家知名五星級飯店，滿5,000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張，滿10,000元送2張。

以平日兩人成行、台北出發且入住高雄國賓大飯店為例，每人只要2,990元，相當於來回車票加10元即可輕鬆入住五星飯店。另購買「高鐵假期」可獲得「高鐵聯名盥洗包」乙個。

此外，高鐵公司也推出高鐵假期「饗宴之旅3日豐富行」，產品特色包括：安排旅客入住台北晶華酒店，晚餐搭配米其林一星評價的「A Cut牛排」；台中地區則入住日月千禧酒店，搭配米其林一星「Forchetta」晚餐饗宴。，本專案也加碼贈送8小時的附駕遊。