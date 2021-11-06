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山區防飆、大型車稽查　麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局警方6日結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。

▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南六甲區市道174線、175線山路蜿蜒、起伏，吸引重機族車聚，沿途著名景點「東山咖啡公路」及「西口小瑞士」為打卡秘境，警方發現近期周末大型重機車有增加趨勢，且有專為重機車騎士拍攝過彎照片的攝影人員，在彎道處等待重機車壓車時機，拍攝後將照片上傳社群平台，吸引更多年輕族群前來朝聖，當地居民因重機車改裝噪音苦不堪擾，且經常有大型重型機車飆車競速，易發生交通事故，為保障行車安全。

▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警環監稽查人員共攔檢大型車輛4部、大型重機80輛、噪音檢測8輛（不合格告發6輛）、交通違規共10輛，更有1輛大型重機騎士於噪音檢測時，經警方聞到酒氣，經酒測後，酒測值達0.25MG/L，當場以公共危險罪嫌移送法辦，取締成果豐碩，嚇阻改裝、飆車及酒駕歪風。

▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局結合交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市環保局在台174線32.7公里處，出動空拍機蒐證，透過聯合執法取締規車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局長許敏能表示，六甲區市道174線山景美不勝收，假日觀光車流較多，沿途可通往「夢之湖」是網友口耳相傳的秘境，基於安全性考量，呼籲年輕人勿飆車、壓車，避免交通事故發生。」警方將持續規劃聯合稽查勤務，山區道路速限每小時50公里，呼籲用路人進入山區路段小心駕駛、遵守交通規則，維護自己與他人的生命安全。

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