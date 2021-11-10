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「雙11包裹海嘯級狂湧」她勸理性購物被公審！店員喊4招：速取貨

▲▼雙11包裹,超商。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲去年雙11包裹狂湧，超商根本是物流中心。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

包裹警戒，雙11購物節倒數「海嘯等級」將淹沒超商！一名女網友透露，去年看著店員整理包裹到崩潰，因此好心呼籲大家能理智購買，並積極去取貨，原本該篇是善意提醒文，怎料反被一票網友公審「貨太多你可以離職啊，發這種文情緒勒索喔？」對此，有店員也跳出來提醒4步驟，確實能加快取貨速度。

一名女網友在Dcard以「希望今年雙11...不要再這樣了QQ」為標題，並貼上去年雙11購物節時，超商走道被「包裹海」淹滿的景象，她接著說道，當時走進店哩根本看不到店員，只能隔空對喊買咖啡，「店員崩潰忙碌，店內則是被擠得水泄不通！」

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對此，她真心拋出4點解方，希望能減輕包裹炸滿的超商，以及減輕店員整理的窘境，「#可以利用超商貨物條碼，觀察商品到貨情形」、「#貨到了就趕快去領，不要拖」、「#不要想說等全部到了再去領」，最後她也呼籲大家理性購物、積極取貨。

文章曝光後，網友卻兩派吵翻了，一派聳肩幫QQ回應，「辛苦你了，繼續加油，雙十一過後就會好很多」、「雙十一前離職，雙十一後復職」、「報告，這次（蝦皮）有11張0元免運券的樣子，完畢，店員辛苦了」、「也因為這樣會占據超商的業務，寄取貨體驗更不佳，所以蝦皮才開了蝦皮店到店，專給客人寄貨取貨」。

▲▼雙11包裹,超商。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲店員已埋沒在包裹中。（圖／翻攝自爆怨2公社）

而另一派網友卻反酸，「每個工作都有困難啊，你覺得貨太多你可以離職啊，發這種文情緒勒索喔」、「會這樣的人，不會看到這個文章，會這樣的人 已經鐵了心，反正不是麻煩到自己又有什麼關係？所以會無視這個文章」、「如果宅配可以讓我選擇到貨時間，誰還會想走去超商領」、「我還是會選超商，平常在上班，請問選物流要怎麼收到貨，並且這是原有的功能，為什麼妳要本末倒置？那麼妳平常都沒有超取嗎」。

留言串中，有店員現身分享4步驟來縮短取貨時間，「老實說超商店員的我，覺得貨多倒是還好，但是希望大家取貨前可以看清楚，1.自己到底有多少貨？2.到底到店了沒？3.要看證件的就請證件準備好，4.該付錢的錢請帶夠。在貨最多超商我們上班就兩個人，希望大家盡量不要催，我們已經盡最快的速度在找貨結帳了，如果看到很多人在排隊的時候，也可以問一下店員自己的後三碼放在哪區，可以自己找一下，會減少很多你等待的時間喔！」

▼也有店員直呼，整理包裹到崩潰，已決定離職。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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