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王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

▲▼【王必勝認了2】小孩是誰的？　王必勝改口訴原因。（圖／鏡週刊提供）

▲王必勝坦言做錯事，因此成為社會笑柄也讓他相當挫折。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

抗疫英雄、衛福部醫福會執行長王必勝日前被本刊踢爆與林姓女護理師不倫戀，2人還疑似育有一名幼女。王必勝6日接受本刊專訪，表示這段「不適當、不應該」的關係已經結束。不過當被問及林女的小孩如何處理時，王必勝並未否認與小孩的關係，僅表示基於尊重林女意願，林女不願孩子被討論。

在本刊首度報導王必勝與林女新聞時，王必勝對本刊表示，自己與林女僅是認識很久的同事，非婚外情，還稱小孩是林小姐與前男友所生。

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▲▼【王必勝認了2】小孩是誰的？　王必勝改口訴原因。（圖／鏡週刊提供）

▲王必勝（中）被拍到與林姓護理師（右）過從甚密，還抱著林小姐的女兒一起出遊。（圖中母女均已變裝處理）

不過此次前來受訪，王必勝表示，事發後他與林女聯絡，林女強調，她是孩子唯一的法定監護人，為了自己與孩子的生活和隱私，她不願公開討論孩子任何事。王必勝說，在這個國家每個人都有自己的人權，孩子也是一個孩子，「我想我尊重她」。

▲▼【王必勝認了2】小孩是誰的？　王必勝改口訴原因。（圖／鏡週刊提供）

▲王必勝第一時間否認婚外情，隔天卻在臉書貼文，為「私領域事務處理不當」道歉。（翻攝王必勝臉書）

對於二人後續關係的處理，王必勝說，他跟林女討論過，也徵詢太太同意，邊說邊做出一個刀切的手勢，表示「已經解決、結束了」。

林小姐在本刊訪問完王必勝後也主動致電記者，證實王前述說法，指二人之間已經結束；對王以「不適當」形容二人關係，她僅以「嗯嗯」回答，對二人交往過程不願再多說。

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