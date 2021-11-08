防疫新風潮　「未來餐盒」創飲食新浪潮

▲RicoRico 在西班牙文中是「好吃！好吃！」的意思，以熱情的西語文化，象徵著品牌生命力。

圖、文／立口國際 RicoRico提供

新冠肺炎帶動防疫風潮，消費者也比過去更重視安全飲食，調查顯示，高達85%的家庭一週至少會在家烹調一次，幾乎每天在家烹調的民眾比率也高達51%，有業者以「花椰菜米」搭配植物基為主的未來肉，推出減碳低GI的「未來餐盒」，快熱、健康兩大特色快速吸粉，創造新一波飲食新浪潮。

推出「未來餐盒」的立口國際 RicoRico ，主要是以花椰菜米取代精緻澱粉、使用植物基為主的未來肉，不含任何動物性成分，還兼具高纖、低醣、低熱量、高蛋白等特點，多樣化的餐點選擇，配合亞洲人的飲食習慣，去年10月成立至今，迅速擄獲許多追求健康、嚮往健美體態族群的胃。

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▲RicoRico成功進入全台新光三越銷售通路，不只是推廣素食，更是要吃得健康、吃的美麗。

RicoRico 創辦人兼執行長 Sophie 在創辦 RicoRico 前，原本在電商工作，因觀察到電商對地球造成負擔，決定投入兼具商業化與環境生態的產品。

Sophie 說，現在跟過去已經不同了，人們不再追求病懨懨、瘦弱的身材，而是健美、有力量的體態，她想提倡的正是有力量的品牌形象，不只是推廣素食，更要吃得健康、吃的美麗。

她認為亞洲菜系最健康也最耐吃，因此在產品研發上，捨棄速食肉品路線，推出泰式椒麻未來雞、泰式羅勒香檸未來豬、南洋椰汁未來豬等豐富口味，每一種口味都力求均衡飲食、全植物基、無添加。

為了讓忙碌的人也能方便的吃，但又不會像市面上許多即食餐點採用一次性包裝，用完即丟，RicoRico也特別推出環保循環袋包裝，不但減少寄送時所需的一次性耗材，更讓這個循環袋包裝可以持續的利用。

▲好食好事加速器的務實、彈性，在疫情下快速應變的能力，也讓 Sophie 非常佩服。

Sophie 坦言，創業其實是一條寂寞的路，非常需要強大的後援以及盟友。因此加入好食好事基金會加速器的收穫之一，是讓他結交到共同在食農領域開創的新創團隊們。例如：在第四季便與加速器校友團隊—永續雜糧社企「幸福良食」一拍即合，攜手推出高蛋白餐飲訂閱制專案，以支持在地農業。

好食好事基金會表示，透過加速器計畫，促進食農新創彼此串連合作，形成食農產業生態圈，是捐助人代表魏應充創辦人的初衷之一。