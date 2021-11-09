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原要花17年！台積電明年就在高雄設廠　廖泰翔：廠商看到市府態度

▲▼高雄城中城大火聯合公祭，市長陳其邁會後受訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者吳世龍攝）

記者陶本和／台北報導

台積電9日晚間證實，將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計將於2022年開始動工，並於2024年開始量產。對此，經發局長廖泰翔透露，市府就雙方互信基礎，展現「緊緊緊」的超高效率，也讓廠商看到高雄市政府的積極態度；而原本高煉廠的整治預計要花17年才能完成，但市府跨局處總動員且多線齊發，相關行政程序並進，讓相關行政效率大幅提高，並規劃於明年交地設廠。

陳其邁表示，今年初副市長羅達生召集經發、都發、工務及環保等局處籌組專案團隊，全力解決設廠相關土地、水電等問題，經過多次開會、現勘，選定中油高煉廠後，市府團隊總動員整合相關資源，積極向中央溝通協調，協助加速台積電建廠計畫。

陳其邁說，過去在行政院擔任副院長期間便負責大A+計畫(領航企業研發深耕計畫)等國家產業政策，在國際供應鏈重組當下，吸引國際大廠來台投資，打造台灣成為高階製造中心。

他指出，在上任市長後，提出南方科技廊帶的構想，首要目標便是佈局高雄產業鏈及訂定產業轉型方針，打造高雄成為最重要的半導體產業聚落。

陳其邁表示，積電投資高雄，不僅是城市關鍵的產業佈局，也是半導體Ｓ廊帶最重要的一塊拼圖，市府將繼續積極招商，城市與產業轉型的腳步不會停止。

此外，經發局長廖泰翔也說明，市府就雙方互信基礎，展現「緊緊緊」的超高效率，也讓廠商看到高雄市政府的積極態度；而原本高煉廠的整治預計要花17年才能完成，但市府跨局處總動員且多線齊發，相關行政程序並進，讓相關行政效率大幅提高，並規劃於明年交地設廠。

廖泰翔指出，市府也積極部署科技廊帶，不僅爭取中央經費興建橋頭科學園區聯外道路、推動捷運紅線往北延伸到路竹科學園區，加上全力推動雙語政策及整合周邊多所大學、雙語學校等相關科系教育資源，以完整配套規劃做好築巢引鳳的準備。

高市府指出，搭配周邊封測大廠日月光、華邦電、穩懋等，讓楠梓成為科技新聚落樞紐，往北與南科、路科及橋科結合為新興半導體製造聚落，往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。市政團隊用緊緊緊的精神，突破層層困難與限制，化不可能為可能，把煉油廠變科技廠。

高市府表示，產業轉型優先、增加就業優先為陳其邁市長就任時的兩大優先政策，台積電的進駐不僅代表半導體產業聚落已在高雄成型，也象徵高雄產業正持續朝向高值化與深化產業發展，也期待在南部半導體Ｓ廊帶的帶動之下，為高雄創造更多就業機會，加速城市與產業轉型。

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