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台灣AV導演親曝5大「業界暗黑內幕」！女優對手竟9成是這樣來的

▲台灣AV導演圤智雨揭露5點「你不知道的Av真相」。（圖／翻攝自吳夢夢IG、臉書粉專《戲引子》）

▲台灣AV導演圤智雨揭露5點「你不知道的Av真相」。（圖／翻攝自吳夢夢IG、臉書粉專《戲引子》）

記者閔文昱／綜合報導

網紅鄧佳華7日宣布進軍AV界，還取新藝名「變態太郎」，直言想和AV女優三上悠亞合作，引發各界熱議。對此，台灣AV導演圤智雨不僅大潑冷水「99％不可能」，甚至還在臉書揭露5點「你不知道的Av真相」，直言「台灣男優不好當！」

圤智雨9日下午在臉書發文表示，很多男人的夢想都是當男優，因為覺得可以跟女優「愛愛」很爽，但其實男優不如表面上的風光，「你不知道在台灣當男優有多慘。」

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圤智雨透露，首先，台灣女優的對手，通常不是海選或是公司配下來的，「百分之60是男友，百分之30是炮友，百分之5是公司挑選，最後的百分之5才可能是海選。」也因此，要當女優對手，除非是對方選定，不然其實機會相當渺茫。

▲AV導演給鄧佳華忠告。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

▲鄧佳華日前喊話想和三上悠亞拍片。（圖／翻攝自鄧佳華臉書、三上悠亞IG）

其次，台灣檯面上有名的片商，每個月的片量加起來頂多10部，而男優平均薪水爲6000元，「6000元要拍攝的時間平均6小時，汁男真實薪水500元，有時還要高潮兩三次。」可說是相當辛苦。

第三，拍攝現場多會使用的2種手法，一種是一鏡到底，另一種則是「每三分鐘卡一次」，卡完以後需要換體位，三分鐘後又卡，導致「一場床戲卡15次都是正常。」

第四，男優現場拍攝也一定會有壓力。圤智雨指出，有時候金主會到現場觀看，而多數金主都是黑道兄弟，「多的時候現場兩三個堂口，幾個堂主在現場看都有可能。」如何扛住這般壓力，也是男優必須克服的考驗。

▲臨演領6000真的沒那麼爽！米砂揭密《鮑魚遊戲》現場：很不好混。（圖／翻攝自Instagram）

▲YouTuber米砂日前推出以韓劇《魷魚遊戲》為靈感的AV新作《鮑魚遊戲》。（圖／翻攝自Instagram／Misa米砂）

最後，圤智雨提到，男優這個職業無法養活自己，許多人會成為男優大多都因為是女優炮友或男友，「而炮友的話很多會抽一手女優的錢，男友的話，更多是小白臉，花女優的賺女優的一半。」因此他也苦勸，「男優是條不規路，別當呀！」

文章一曝光，馬上吸引許多網友熱烈討論，紛紛留言，「這篇的重點是不是第四啊？」、「臨時工可以吧」、「辛苦了…你的眼睛」、「但我也還想要當AV男優呀。請問要在哪裡報名？」、「我比較想當動作指導」。

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