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AV史上最大規模「無修正片」外流！陸網站非法盜賣　SOD慘受害

▲▼AV史上最大規模震驚日本！「無修正片」從中國網站非法流出　SOD受害深。（圖／翻攝自SOD官網）

▲已知有多名女優與製作公司受害。（圖／翻攝自SOD官網）

記者王佩翊／編譯

日本部分AV公司2021年初開始出現遭到駭客入侵的情況，疑似有多部A片被盜存，然而日媒《週刊文春》報導，10月中起有許多日本AV片從中國網站非法流出，最令人震驚的是，這些盜版片源還經過特別處理變成「無修正片」，刪除遮擋女優私處的馬賽克，數量高達上百部，引發業界擔憂。不僅如此，前AV女優也站出來抨擊相關不法行為。

根據《週刊文春》報導，10月中開始有中國非法網站大量非法販售「無修正版本」的日本A片，數量更是高達120部。其中日本最大AV製作公司SOD就有約50部遭到非法盜用，受害最深，其他還有許多知名公司製作的作品也遭到盜用。

▲▼駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲駭客侵入SOD公司網站盜載A片。（圖／取自免費圖庫Pexels）
日本先前曾有導演的母帶因被旗下離職員工偷走，導致無修正版的A片流出，然而當時數量並不多，這次恐怕將成為日本AV史上最大規模的外流事件。據悉，該中國非法網站以每部50至100美金（約新台幣1392至2785元）不等的價格販售無修正版A片，其中更有許多部是人氣AV女優的作品。

日本A片大多數都會在AV女優的私處打上馬賽克，以保障演員權益，以免影響女優們退役後的生活。有前AV女優則表示，一旦無修正版本的影片被上傳到網路上，就再也不可能完全刪除，這將會影響女優們退役後的私生活。她同時也呼籲民眾千萬不要付費收看盜版影片。

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