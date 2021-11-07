將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

記者陳雕文／新北報導

網紅鄧佳華接到2百萬的產品代言，並於7日宣布進軍AV界，還取了新藝名「變態太郎」，即將變成男優的鄧佳華說，「我好興奮啊！」拿起一把蔥開始跳《MEGA戰鬥哥》，讓連千毅等人在旁快笑翻。鄧佳華說，自己母胎單身到現在27歲，從沒有過性經驗，之後會藉由拍片「破處」，但他補充說，「心都在宜軒那邊」。

▲鄧佳華將進軍AV界，由長瀨昆妮（左一）以及英文老師（右二）幫他補習外語能力。（圖／記者陳雕文攝）

老闆連千毅解釋，鄧佳華在網路上的形象，受到SWAG、越南、日本AV廠商的青睞，沒想到在國外的網友會覺得鄧佳華很特別、很可愛。連千毅說明，鄧佳華將來還有機會到國外發展成人產業，現在由日文老師「長瀨昆妮」幫鄧佳華補習日文，且由英文老師Seline幫他補習。除了增進外語，他還開始了體能鍛鍊，積極騎單車操肌力、心肺功能。

鄧佳華害羞表示，「如果是拍SWAG，想跟最紅的女優合拍，若是到日本，希望可以和三上悠亞合作」。不過，鄧佳華依舊深愛MOMO親子台的香草姐姐「宜軒」，他說，「拍A片是工作，但我的心是屬於宜軒的」。

▲▼鄧佳華熱舞，動作很大，差點打到一旁的英文老師。（圖／記者陳雕文攝）

能有機會進軍AV界的鄧佳華，整天喜孜孜一直若有所思地傻笑，當記者再問，「當男友的心得？」他說，「我好興奮啊！」站在一旁的長瀨昆妮用日文鼓勵，「加油加油！」接著鄧佳華開始跳起《MEGA戰鬥哥》的舞蹈。

除了要當男優，連千毅還牽線讓鄧佳華接到了2個食品代言，分別是保健產品以及和牛，代言費皆為100萬元。兩間廠商的老闆都說，「但有個前提，就是鄧佳華不可以再惹禍，或是引發負面觀感等爭議」，而代言的費用將會以激勵獎金的方式，視鄧佳華的銷售表現陸續匯款。