試戴13萬元金項鍊拔腿就跑！　吸毒男拒捕賴地不走被強行架離

▲台南市警二分局迅速偵破銀樓搶案，緝獲郭嫌起出贓款及毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

33歲郭姓男子佯裝顧客到銀樓看金飾，挑1條價値近13萬元的金項鍊試戴，一戴上脖子馬上奪門而逃，台南市警二分局據報循線追緝到案，起獲5萬多元變賣贓款及安非他命毒品，郭嫌不甘心被逮，竟賴著讓幹員強行架送，全案依搶奪、毒品罪嫌送辦，檢察官向法官聲押郭嫌。

台南市警二分局於11月7日下午5時許，接獲民眾報案有1名男子至中西區一家銀樓假意向店員挑選金飾，後來拿起一條市價約新台幣12萬9千元金項鍊戴在其脖子上時，馬上轉身逃出店外，並騎乘機車逃逸，等店員反應過來追出門外，該男子已經不見了蹤影，警方獲報後立即展開追緝圍捕行動，迅速於24小時內將郭嫌查緝到案。

據了解，33歲郭嫌因收入不穩定、入不敷出，而萌生歹念，挑選某間銀樓犯案，於銀樓假意挑選項鍊時，趁機轉身落跑，案經專案小組漏夜調查，調閱其行經路線，迅速鎖定犯嫌真實身分，於11月8日中午12時許，在台南市安南區拘提郭嫌到案，並起獲第二級毒品安非他命2包（含袋重共3.78公克）及扣押轉售金飾所得贓款新台幣5萬8千元。

郭嫌被警方查獲毒品及贓款時，仍在現場欲掙脫警方逮捕，過程中造成幹員受傷，且對犯行堅不吐實、否認到底，解送台南地檢署前索性拒絕走路，由幹員強行架離押解，全案依搶奪及毒品罪嫌送辦。經檢察官漏夜偵訊後，認郭嫌犯罪嫌疑重大、有反覆實行犯罪之虞，進而聲請法官實施羈押。