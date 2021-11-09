快訊／增6例境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增6例COVID-19境外移入確定病例，為4例男性、2例女性，其中2人為突破性感染，分別於7、8月和5、6月接種過兩劑國藥和AZ疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入個案年齡介於20多歲至50多歲，分別自泰國(案16557)、烏克蘭(案16558)、南非(案16559)、越南(案16560)、阿拉伯聯合大公國(案16561)及美國(案16562)入境，入境日介於今(2021)年10月26日至11月7日，均持有3日內陰性證明報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計412萬2554例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含410萬4900例排除)，其中1萬6451例確診，分別為1807例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

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2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。