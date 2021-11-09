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今增1死！93歲女6月曾確診　10月因其他疾病死亡

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增6例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1例死亡。死亡個案年紀93歲，6月曾確診，10月因其他疾病死亡。

指揮官陳時中表示，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自泰國(案16557)、烏克蘭(案16558)、南非(案16559)、越南(案16560)、阿拉伯聯合大公國(案16561)及美國(案16562)入境，入境日介於今(2021)年10月26日至11月7日。

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指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案8724)，為90多歲女性，具慢性病史及相關活動接觸史；5月24日起陸續出現發燒、喉嚨痛等症狀，5月30日就醫並住院隔離治療，5月31日進行採檢，6月1日確診，7月26日解除隔離並於隔日出院，10月11日因其他疾病死亡。

▲▼11/9指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布11/9確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計412萬2554例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含410萬4900例排除)，其中1萬6451例確診，分別為1807例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。


 

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