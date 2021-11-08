獨居男家裡被回收物淹沒　台中慈院醫護和社區志工清出4大車垃圾

▲台中慈濟醫院以打掃弱勢居家的方式提前慶祝醫師節（下同）。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

醫者父母心，獨居的56歲江姓男子，年輕時因腦膜炎未治療致右側手腳無力，生活仰賴變賣回收，但只變賣大項物品，其餘大量雜物就堆在家中的一樓至三樓，連地面都被「淹沒」，嚴重影響居家環境；台中慈濟醫院醫護同仁與慈濟草屯社區志工發動50餘人，日前赴江男家中幫忙整理環境，也提早慶祝醫師節。

台中慈濟醫院長簡守信親率2位副院長許權振、莊淑婷等多位醫護同仁及慈濟社區志工，7日當天清晨就前往草屯慈濟關懷個案的江姓男子住家，赫見屋內東西久未整理，物品雜亂累積陳年髒汙，完全看不到地面。

▲▼清掃前和清掃後。（圖／台中慈濟醫院提供）

眾人合力接龍運出一樓與二樓幾個房間內的雜物，經簡單分類，整理出多達3輛回收車與1輛清潔隊清運車的回收物與垃圾，分由社區志工送至環保站仔細分類、請清潔隊協助清運，總算整理出乾淨安全的居所。

▲▼台中慈濟醫院長簡守信提醒江姓男子注意居家環境衛生和個人健康。（圖／台中慈濟醫院提供）

簡守信表示，髒亂環境衍生的不只是個人健康問題，還影響鄰居、社區整個衛生環境，他提醒江男注意衛生習慣，並到醫院做檢查；他認為真正走入社區，才能了解社會上有許多弱勢族群，而對弱勢的關懷永遠是醫療的核心，希望讓醫院同仁多參與體驗；江男除了感謝慈濟人的付出，並表示一定要養成好習慣，認真維持環境清潔。

台中慈院耳鼻喉部住院醫生康婷雅第一次參與，投入清掃相當認真，他表示大家一起合作，很快就能完成，用不一樣的方式過醫師節也特別有意義；院長室秘書吳家欣邀請14歲及11歲女兒一起參與，期望他們能夠學習幫助別人，並能夠見苦知福。



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