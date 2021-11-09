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明日啟用！「藝FUN券專區」6大藝文體驗　金工、俄羅斯刺繡都有

▲▼Pinkoi設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗。（圖／Pinkoi提供）

▲Pinkoi設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗。（圖／Pinkoi提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部加碼藝FUN券將於明（10）日起啟用，而亞洲設計購物網站Pinkoi也規劃設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗，酒精墨水繪畫、俄羅斯刺繡、琺瑯金工都有，11/10到12/31期間，凡使用藝FUN券購買Pinkoi「藝FUN券專區」商品，單筆訂單消費金額滿新台幣600元，就加贈600 P Coins。

▲▼Pinkoi設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗。（圖／Pinkoi提供）

▲「酒精墨水體驗」無需繪畫經驗，也能運用簡易工具製作出獨一無二的渲染畫作。（圖／Pinkoi提供）

6樣藝文體驗當中，包括「酒精墨水體驗」，由設計品牌Kaya Lin讓繪畫簡單又有趣，透過老師教學墨水流動技法與美學配色指引，讓人無需繪畫經驗，也能運用簡易工具製作出獨一無二的渲染畫作，享受酒精流動帶來的豐富變化。

▲▼Pinkoi設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗。（圖／Pinkoi提供）

▲梭織掛畫體驗。（圖／Pinkoi提供）

「梭織掛畫體驗」由設計品牌苦瓜織織選用古老編織技法——梭編，帶大家不用編織針，只需一個小巧的梭子牽引著各式線絲來回穿梭，就能編出帶有變幻無窮花樣的獨特作品，帶來一場舒心的創作之旅。

▲▼Pinkoi設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗。（圖／Pinkoi提供）

▲「銅飾金工體驗」藉由實作琺瑯濕填技法與高溫熔融過程，製作出專屬自己色彩的植物飾品。（圖／Pinkoi提供）

「銅飾金工體驗」由設計品牌暖果帶領大家以紅銅為媒材，琺瑯作為顏料，將植物的細節、姿態一一擷取，藉由實作琺瑯濕填技法與高溫熔融過程，製作出專屬自己色彩的植物飾品，讓人每次配戴都能感受到這份珍貴的手作溫度。

▲▼Pinkoi設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗。（圖／Pinkoi提供）

▲陶藝手捏體驗。（圖／Pinkoi提供）

「陶藝手捏體驗」由陶藝品牌璐室的陶藝手捏體驗，由專業老師細心講授手捏技法，即使是新手也能盡情發揮創意，一步步親手捏製出具溫度的杯盤器皿，享受當下的平靜時刻，並為日常妝點獨特心意。

▲▼Pinkoi設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗。（圖／Pinkoi提供）

▲「環保永續再製體驗」讓大家將家中的舊衣透過廢棄部品材料吧、裁縫設備及專業師資技術指導，成為一日服裝設計師。（圖／Pinkoi提供）

「環保永續再製體驗」由設計品牌Rehow以廢棄布料再生為概念，推出環保永續再製體驗，讓大家將家中的舊衣透過廢棄部品材料吧、裁縫設備及專業師資技術指導，成為一日服裝設計師，盡情發會各式創意拼貼、縫紉創作，享受設計與改造的成就感，讓舊衣延續新生命。

▲▼Pinkoi設立「藝FUN券專區」支持在地設計，並精選6樣藝文體驗。（圖／Pinkoi提供）

▲「俄羅斯刺繡體驗」透過多彩柔軟的毛線，親手一針一線刺出絕美立體創作。

「俄羅斯刺繡體驗」由DIY School俄羅斯刺繡體驗，帶你從工具的認識到刺繡技法練習，就算不是巧手，也能將平面的畫作，透過多彩柔軟的毛線，親手一針一線刺出絕美立體創作，享受線條交織帶來的療癒美好。

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動，到全台博物館、地方文化館、工藝店家消費及打卡，即有機會抽到人間國寶大師級工藝作品、文創禮。（圖／文化部）

▲文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動。（圖／文化部）

此外，文化部為推廣工藝藝術發展、鼓勵民眾走進博物館，也舉辦「五倍藝FUN送」活動，包含「5倍工藝GO 工藝大樂透」、「博物館5倍藝FUN送」兩大類抽獎，11月10日起到明年4月30日活動期間，使用藝FUN券或現金、五倍券，到全國工藝店家（藝FUN NEXT工藝創作場域類）購買工藝品、創作體驗，或是至博物館、地方文化館購票參觀或在館內消費（含賣店、餐飲及DIY活動等），透過「藝FUN NEXT APP」掃描店家QR Code並打卡，即能參加抽獎。

文化部說明，在兩大類型店家消費，每消費一次即可獲得1個抽獎資格（但每人以抽中一項獎品為限），工藝類將在11月30日及111年2月、5月，共有3次抽獎機會。獎項包含最大獎項「喜從天降超驚奇國寶獎」人間國寶及國家工藝成就獎得主陳啟村的限量銅雕作品「力士」一組兩件，以及臺灣工藝之家協會榮譽理事長許朝宗「蕙質蘭心金彩聚寶瓶」與「蓮花汝窯碗」等逾70項工藝家精品。
 
博物館類的抽獎則在111年2月15日、5月13日，共有2次抽獎機會，獎項包含黃土水「水牛群像」銅雕、王秀杞「銅牛雕塑」、常玉「盆栽」與「花」織品畫、常玉「雙馬」與「浴女」黃金畫等逾100項博物館、地方文化館精彩文創品。
 

▲▼文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動，到全台博物館、地方文化館、工藝店家消費及打卡，即有機會抽到人間國寶大師級工藝作品、文創禮。（圖／文化部）

▲文化部舉辦「五倍藝FUN送」活動，到全台博物館、地方文化館、工藝店家消費及打卡，即有機會抽到人間國寶大師級工藝作品、文創禮。（圖／文化部）

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