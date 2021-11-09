藍白批買到即期59萬劑AZ疫苗　蔡易餘：不需要為亂而亂

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

我國最新一批自購抵台的59.4萬劑AZ疫苗，但效期僅至11月30日，台北市長柯文哲8日諷刺指揮中心發言人莊人祥「智商不到70」，引發爭議。對此，民進黨立委蔡易餘9日回酸說，柯文哲自稱智商157，但實在不懂他的邏輯，呼籲柯和國民黨立委真的不需要為罵而罵、為亂而亂。

蔡易餘今天上午在民進黨立院黨團輿情記者會表示，指揮中心現在最重要的任務是盡快讓需要的人趕快打疫苗，防疫不應該分朝野，台北市府應該站在協助、趕快讓人民在安全、有效的時間內打疫苗的立場，柯文哲自稱智商157，但「他的邏輯我們不懂」，為什麼不好好做防疫？呼籲柯真的不需要「為罵而罵」。

民進黨立委劉世芳也說，台北市副市長蔡炳坤今年7月曾說，「民眾不要再問說，快過期疫苗能不能接種？民眾應該一起來問中央，什麼時候可以接種莫德納疫苗」，台北市的決策到底是怎麼做的？怎麼跟現在看到的不一樣。

此外，針對國民黨團質疑指揮中心採購即期疫苗，蔡易餘表示，立法院衛環委員會11月4日才通過國民黨立委林奕華、洪孟楷、鄭正鈐所提主決議，要求指揮中心比照新加坡模式，積極搶單國際疫苗，衛福部長陳時中脾氣真的太好了，一方面要爭取符合疫苗施打安排狀況的疫苗，一方面還要面對國民黨這樣的抹黑，「國民黨有夠莫名其妙，到底在想什麼？」只是為罵而罵、為亂而亂。