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2歲娃狂尖叫1小時！「綠營小辣椒」謝欣霓怒嗆家長：生了不會教？

▲▼男孩,孩子,小孩,兒童,哭泣,哭鬧。（圖／翻攝自pixabay）

▲孩子有時無法控制情緒。（示意圖，非新聞當事人／翻攝自pixabay）

記者許若茵／採訪報導

有前立委透露，在餐廳遇到鄰桌小孩放聲尖叫，家長卻放任不管，讓她痛批是生了不會教，還警告女兒若小時候有如此行為，「我一定把你送到孤兒院」。醫師提醒，暴力的語言會在孩子心中埋下種子，就像迴力鏢，未來有一天孩子會反擊。

民進黨前立委謝欣霓曾任立委，因問政風格犀利，被外界封為「綠營小辣椒」，自2008年卸任立委後，隨即加入謝長廷競選團隊擔任發言人。她昨在粉專發文表示，與朋友到宜蘭某民宿餐廳吃飯，因為場地關係，旁邊還有一桌客人，其中有一名約2歲多的小孩不斷放聲尖叫，卻沒有大人願意安撫，就這樣讓小孩尖叫了一個多小時。

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謝欣霓私下告訴女兒「如果你小時候出門是這種德行，我一定把你送到孤兒院，等妳18歲再接妳回來」，她也怒斥「為什麼生了小孩，卻不會好好的教導小孩？」更直言吃完飯耳朵聾了，嗓子也啞了。

有網友留言提醒，有些小孩可能是AS+ADHD（亞斯伯格症與注意力缺陷過動症），或是妥瑞症，無法控制情緒，謝欣霓則回應可以從孩子眼神分辨，但「這狀況純粹是父母不認為該處理小孩的情形，自由放任。」

小兒科醫師柳雱邁指出，小孩哭鬧原因有很多種，可能是沒有吃飽、睡好，或是需要關注，尤其是年紀小的小孩尚未發展好表達能力，就會用肢體語言表達想法，也有些孩子天生氣質比較不願意溝通，家長教養時要根據孩子氣質，注重孩子差異性。

此外，柳雱邁提到，有些父母會幫孩子做好很多事，不太讓孩子做決定，容易導致孩子沒有足夠信心，有些父母則常未說到做到，讓孩子失去信任感，也有些孩子會察言觀色，讓父母被牽著鼻子走，順從孩子用錯誤偏差行為表達。

柳雱邁提醒，若是放任孩子哭鬧不管不回應，會影響小孩的身心健康，日後容易與人群疏離，與師長同儕相處會有問題，不知如何與孩子溝通。

「小孩哭是正常的」，柳雱邁認為，大人會有情緒，小孩也會有情緒，不管小孩是因為何種原因哭鬧，親子溝通第一步就是要先接納情緒，家長可以站在孩子身邊等他冷靜，讓孩子知道自己沒有被遺棄，或是適當轉移孩子注意力，幫助孩子抽離情緒後再進行溝通。

年紀小的孩子同理心等尚未發展健全，柳雱邁建議，不要在孩子還似懂非懂的年紀就要講道理，這樣只會讓家長理智線跟著斷線，要特別注意的是，家長也應緩和自己的情緒，等到雙方都冷靜後才能溝通。

柳雱邁說明，可以使用開放式問題讓孩子表達想法，若要正告孩子行為，態度要堅定，但言詞要溫柔，說清楚界線，以及越界會受到何種非暴力的處罰，建立父母與孩子的正向關係，不可恐嚇孩子。

對於謝欣霓告訴女兒若孩時有這種行為，便會將她送去孤兒院，柳雱邁直言，這樣的語言很暴力，不是很恰當，孤兒院一詞較汙名化，且會讓孩子以為犯錯就會被送去育幼院懲罰，但事實上被送去育幼院的孩子非自願也未犯錯，不應讓孩子有錯誤理解。

柳雱邁也舉例，有些父母常警告孩子說做錯事會被「警察伯伯」抓走，或是要帶去給醫師打針，產生不當的錯誤連結，當孩子需要求救時反倒會產生恐懼，抗拒求援，「暴力語言會埋下暴力的種子」，未來會像迴力鏢一樣，孩子有情緒就會反擊。

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