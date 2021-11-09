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限時2周吃！速食店打造罪惡「光棍堡」　塞了滿滿酥脆薯條

▲▼漢堡王限時2周吃薯條漢堡。（圖／業者提供）

▲光棍節限定吃薯條漢堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

光棍節限定吃！搶攻雙11商機，為讓單身族、母胎單身不孤單，人氣速食店「漢堡王」特意將經典漢堡變身無肉款，打造這顆「光棍堡」，大口咬下直接爽嗑滿滿薯條，即日起限時2周登場，薯條控絕對要衝嚐鮮。另，繼光香香雞近日也有最新「美式就醬沾炸雞桶」等吃。

▲▼漢堡王限時2周吃薯條漢堡。（圖／業者提供）

▲漢堡裡夾了滿滿酥脆薯條。

過去曾推出巧克力、三星蔥華堡的漢堡王，這次為迎接光棍節再度發揮創意，強勢推出這顆「光棍漢堡」，選用香烤4吋芝麻麵包夾進滿滿酥脆薯條，再淋上美乃滋、獨門BBQ醬，沒有搭配任何肉品，就是要用一根根薯條搶攻薯條控的胃，即日起至11月22日限時開賣，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積店無販售。

▲▼繼光香香雞推最新「美式就醬沾炸雞桶」來。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞最新「美式就醬沾炸雞桶」。

另，繼光香香雞近日也打造最新「美式就醬沾炸雞桶」，整桶6塊炸雞通通是選用鮮嫩雞腿肉，並以獨家醃料結合美式咔啦脆皮製成，口感多汁鹹香，讓人忍不住一口接一口，並強勢推出2款美式沾醬選擇，其中，「經典美式辣醬」是拉差醬與多種辛香料特製而成，香辣滋味開胃又過癮，而「BBQ燒烤醬」則是洋蔥、蒜末與威士忌乾燒至焦香後再結合蜂蜜、黑胡椒等多種醬料熬煮而成，不吃辣者絕對愛，炸雞控趕緊衝門市。

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